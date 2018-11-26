ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нападение на инкассатора совершено в Бресте на Машерова

27.11.2018 22:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 27 ноября 2018 года вечером на проспекте Машерова, между перекрёстком с бульваром Космонавтов и ул. Куйбышева произошёл инцидент.Очевидцы сходятся во мнении, что это была попытка ограбления инкассатора. Позже это подтвердили официально в УВД Брестского облисполкома и в Следственном Комитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61001.php

Нападение на инкассатора совершено в Бресте на Машерова

Очень эмоционально описывают ситуацию те, кто всё наблюдал своими глазами. Вот их версии (все написаны разными людьми):

- Как раз проходили там. Мужчина выхватил сумку с деньгами у инкассаторов, побежал через дворы, они (инкассаторы) на машине поехали за ним, видимо подбили, когда перебегал дорогу. Догнали, и мужик тот лежал на земле до приезда наряда. Видимо сумку выкинул во дворе, пока бежал, потому что когда приехала милиция - повели как раз в тот двор его под руки. В итоге подъехало около машин 5-6 милиции.

Нападение на инкассатора совершено в Бресте на Машерова

- Все живы. Но до того, как инкассаторы его задержали, был слышен хлопок (возможно выстрел). Пока ждали милицию, не было видимых признаков того, что грабителя подстрелили.

- Видел только с появления милиционеров. Съехались, подбежали к Паритетбанку и разбежались, кто в сторону Куйбышева, кто в арку. Спустя пару минут вывели это "чудо"... На земле печать и ещё что-то валялось... Инкассатора жалко, на взводе весь и шевелился неестественно, похоже, что ему плохо...

фото и видео - группа ВК Onlinebrest

Официально

Молодой человек напал на сотрудника инкассаторской службы в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. Инцидент произошел сегодня около 19.30 на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Нападавший задержан, с ним работают следователи.

"Инкассатор выходил из пункта обмена валют, когда на него напал неизвестный. Завязалась потасовка, на помощь коллеге пришел напарник, молодой человек 1985 года рождения был задержан", - рассказал Сергей Дученко.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Возможно, у задержанного были сообщники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Никто не пострадал", - добавил Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61001.php

Нападение на инкассатора совершено в Бресте на Машерова

В Бресте следственно-оперативная группа работает на месте разбойного нападения на инкассатора, информарует Следственный Комитет.

По данным следствия, 27 ноября около 19 часов 30 минут ранее не судимый 33-летний житель Бреста ударил электрошокером инкассатора, который забирал выручку из банка на проспекте Машерова областного центра.

Подозреваемый изначально попытался вырвать из рук инкассатора сумку с деньгами. Из нее выпала пачка купюр, которую подобрал подозреваемый и попытался скрыться.

 Однако он был задержан вторым инкассатором до прибытия на место происшествия сотрудников органов внутренних дел.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

фото - СК

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 27 ноября 2018 года вечером на проспекте Машерова, между перекрёстком с бульваром Космонавтов и ул. Куйбышева произошёл инцидент.Очевидцы сходятся во...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте грабитель с электрошокером напал на инкассатора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика