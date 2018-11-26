Нападение на инкассатора совершено в Бресте на Машерова

Сегодня, 27 ноября 2018 года вечером на проспекте Машерова, между перекрёстком с бульваром Космонавтов и ул. Куйбышева произошёл инцидент.Очевидцы сходятся во мнении, что это была попытка ограбления инкассатора. Позже это подтвердили официально в УВД Брестского облисполкома и в Следственном Комитете.



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Очень эмоционально описывают ситуацию те, кто всё наблюдал своими глазами. Вот их версии (все написаны разными людьми):

- Как раз проходили там. Мужчина выхватил сумку с деньгами у инкассаторов, побежал через дворы, они (инкассаторы) на машине поехали за ним, видимо подбили, когда перебегал дорогу. Догнали, и мужик тот лежал на земле до приезда наряда. Видимо сумку выкинул во дворе, пока бежал, потому что когда приехала милиция - повели как раз в тот двор его под руки. В итоге подъехало около машин 5-6 милиции.





- Все живы. Но до того, как инкассаторы его задержали, был слышен хлопок (возможно выстрел). Пока ждали милицию, не было видимых признаков того, что грабителя подстрелили.

- Видел только с появления милиционеров. Съехались, подбежали к Паритетбанку и разбежались, кто в сторону Куйбышева, кто в арку. Спустя пару минут вывели это "чудо"... На земле печать и ещё что-то валялось... Инкассатора жалко, на взводе весь и шевелился неестественно, похоже, что ему плохо...

фото и видео - группа ВК Onlinebrest

Официально

Молодой человек напал на сотрудника инкассаторской службы в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. Инцидент произошел сегодня около 19.30 на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Нападавший задержан, с ним работают следователи.

"Инкассатор выходил из пункта обмена валют, когда на него напал неизвестный. Завязалась потасовка, на помощь коллеге пришел напарник, молодой человек 1985 года рождения был задержан", - рассказал Сергей Дученко.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Возможно, у задержанного были сообщники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Никто не пострадал", - добавил Сергей Дученко.



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В Бресте следственно-оперативная группа работает на месте разбойного нападения на инкассатора, информарует Следственный Комитет.

По данным следствия, 27 ноября около 19 часов 30 минут ранее не судимый 33-летний житель Бреста ударил электрошокером инкассатора, который забирал выручку из банка на проспекте Машерова областного центра.

Подозреваемый изначально попытался вырвать из рук инкассатора сумку с деньгами. Из нее выпала пачка купюр, которую подобрал подозреваемый и попытался скрыться.

Однако он был задержан вторым инкассатором до прибытия на место происшествия сотрудников органов внутренних дел.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

фото - СК