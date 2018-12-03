В деревне Хрост при пожаре погиб мужчина

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что сообщение о пожаре поступило в службу 101 в 22:17.
Когда подразделения МЧС прибыли на место, крыша деревянного дома горела открытым пламенем и частично обрушилась.
Погибшего хозяина нашли в комнате.
По словам Анастасии Швайбович, в результате пожара уничтожены крыша, пристройки и имущество в доме.
Причина возгорания устанавливается.
http://www.mlyn.by/2018/12/v-derevne-hrost-borisovskogo-rajona-pri-pozhare-pogib-muzhchina/