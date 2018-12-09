В Борисове при падении каркаса лифта погиб 34-летний рабочий

В Борисове во время проведения плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов погиб рабочий, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

«По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в ней работником. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила представитель СК.



Фото: facebook.com/usk.minobl

На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой — инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией.