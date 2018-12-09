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В Борисове при падении каркаса лифта погиб 34-летний рабочий
В Борисове во время проведения плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов погиб рабочий,
«По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в ней работником. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила представитель СК.
На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой — инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией.
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По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в...
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