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В Борисове при падении каркаса лифта погиб 34-летний рабочий

10.12.2018 18:43 — ЧП | Tut.by  
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В Борисове во время проведения плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов погиб рабочий, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

«По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в ней работником. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила представитель СК.


Фото: facebook.com/usk.minobl

На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой — инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией.

 
 
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По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в...
 
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