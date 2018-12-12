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Не столько горела, сколько дымилась. В Калинковичах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жильцов
В Калинковичах в многоэтажке загорелась квартира. Дыма было столько, что пришлось эвакуировать всех соседей сверху. Подробности
ЧП произошло в 11 утра 12 декабря в доме по улице 60 лет БССР. Хозяйка горящей квартиры покинула жилище еще до приезда спасателей. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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В Калинковичах в многоэтажке загорелась квартира. Дыма было столько, что пришлось эвакуировать всех соседей сверху.
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