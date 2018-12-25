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В Китае неизвестный угнал автобус и въехал в толпу

25.12.2018 23:17 — ЧП | Tut.by  
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Не менее пяти человек погибли и более 20 получили травмы после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и врезался на нем в пешеходов в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР, сообщили китайские государственные СМИ во вторник, 25 декабря. Инцидент произошел в городе Лунъянь.


Фото: news.dwnews.com

По сообщению местной полиции, автобус сбил пешеходов, когда злоумышленник пытался уйти от погони. Среди погибших — один полицейский. В итоге угонщик был задержан. О его мотивах пока ничего не сообщается.

Китайский медиаресурс Duowei news, базирующийся в США, выложил в Twitter видеозапись, на которой запечатлены угнанный автобус, лежащие на земле люди и кадры задержания угонщика.

Трагические ДТП в Китае

В Китае в этом году произошли несколько аналогичных инцидентов. В конце ноября автомобиль врезался в толпу детей, переходивших улицу возле начальной школы в провинции Ляонин. В результате погибли 5 и пострадали 18 человек.

В феврале автофургон, груженный газовыми баллонами и канистрами с бензином, загорелся и врезался в пешеходов в Шанхае, в результате пострадали 18 человек.

 
 
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Вооруженный ножом мужчина захватил рейсовый автобус в провинции Фуцзянь. Пять человек погибли и более 20 получили травмы, когда автобус врезался в толпу пешеходов.
 
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