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В Китае неизвестный напал на начальную школу. Пострадали 20 детей

08.01.2019 10:42 — ЧП | Tut.by  
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В Пекине неизвестный мужчина напал на начальную школу. Как сообщает People’s Daily, China, пострадали 20 детей.

Инцидент произошел около 11.17 по местному времени (5.17 по минскому). По информации СМИ, из 20 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержала полиция.

О мотивах злоумышленника, а также чем он был вооружен, пока не сообщается.

 
 
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О мотивах злоумышленника, а также чем он был вооружен, пока не сообщается.
 
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