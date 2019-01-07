В Китае неизвестный напал на начальную школу. Пострадали 20 детей

В Пекине неизвестный мужчина напал на начальную школу. Как сообщает People’s Daily, China, пострадали 20 детей.

#BREAKING : Man attacks, injures 20 students at a primary school in Xicheng District, Beijing. The suspect has been arrested and the injured children have been hospitalized. pic.twitter.com/IpslMPgEd9 — People's Daily, China (@PDChina) 8 января 2019 г.

Инцидент произошел около 11.17 по местному времени (5.17 по минскому). По информации СМИ , из 20 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержала полиция.

О мотивах злоумышленника, а также чем он был вооружен, пока не сообщается.