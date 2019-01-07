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В Китае неизвестный напал на начальную школу. Пострадали 20 детей
В Пекине неизвестный мужчина напал на начальную школу. Как сообщает People’s Daily, China, пострадали 20 детей.
Инцидент произошел около 11.17 по местному времени (5.17 по минскому). По
О мотивах злоумышленника, а также чем он был вооружен, пока не сообщается.
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О мотивах злоумышленника, а также чем он был вооружен, пока не сообщается.
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