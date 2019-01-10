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Многодетная семья едва не погибла на пожаре в Пинске

11.01.2019 10:19 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 11 января разгорелся пожар в квартире многодетной семьи из Пинска, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на седьмом этаже дома на улице Ильина спасателям поступило около 2.50. Когда приехало МЧС, хозяйка уже сама вывела на улицу шестерых детей. Спасатели эвакуировали еще 19 человек с этажа выше, из них трое — дети.

Хозяйка горевшей квартиры и шестеро ее детей были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии — неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры и детская шалость.

 
 
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Хозяйка горевшей квартиры и шестеро ее детей были госпитализированы.
 
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