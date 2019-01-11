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На пожаре в Полоцке погибли три человека
Вечером 11 января в одном из частных домов Полоцка произошел пожар. В ходе тушения спасатели нашли тела трех человек, проживавших в доме,
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
Проводится проверка.
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Вечером 11 января в одном из частных домов Полоцка произошел пожар.
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