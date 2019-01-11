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На пожаре в Полоцке погибли три человека

12.01.2019 07:42 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 11 января в одном из частных домов Полоцка произошел пожар. В ходе тушения спасатели нашли тела трех человек, проживавших в доме, сообщает СК.


Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Проводится проверка.

 
 
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Вечером 11 января в одном из частных домов Полоцка произошел пожар.
 
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