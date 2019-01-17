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Обокрали пенсионерку

18.01.2019 — ЧП | Радзiма  
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В Застенке Устерхи 63-летняя пенсионерка лишилась крупных сбережений — около 17 600 долларов, которые она копила на жилье детям. О том, как это произошло, редакции рассказал первый заместитель начальника Глусского РОВД Сергей Красавин:

— Кража случилась 14 января. Около 12 часов дня к пенсионерке зашли две женщины и, представившись предпринимателями, попросились пожить у нее пару дней — пока будут торговать товаром. Хозяйка отказала и вместо того, чтобы тут же выпроводить незваных гостей за дверь, продолжала с ними беседовать. Видя, что пенсионерка настроена дружелюбно, одна из женщин дала ей яблоко и попросила его разрезать. Хозяйка ушла на кухню, а в этот момент вторая гостья успела побывать в зале. Вскоре незнакомки поспешили распрощаться и ушли. Пропажу денег потерпевшая обнаружила по прошествии более 6 часов и только тогда позвонила в РОВД. К сожалению, прошло достаточно много времени и по горячим следам организовать оперативно-разыскные мероприятия не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В беседах с потерпевшей и жителями агрогородка выяснилось, что их населенный пункт посетили три женщины: одна из них была славянской внешности, у двух других, которые и обворовали пенсионерку, смуглая кожа, черные глаза и волосы. В тот день они наведались в три дома. Почему так получилось, что злоумышленницы легко завладели деньгами? Сыграла роль роковая случайность. Днем раньше к пенсионерке приезжала дочь, и мать ей дала небольшую сумму долларов из сумочки, в которой хранились остальные валютные сбережения. Сумочку по забывчивости оставила на кровати, а дальше случилось то, что случилось.

Подобные кражи, к сожалению, не единичны. Жертвами в основном становятся пожилые, одинокие и одиноко проживающие (таковой и была потерпевшая), больные, инвалиды. Злоумышленники проникают в дома под видом соцработников, медработников, газовщиков, продавцов, случайных прохожих… Поэтому в Глусском РОВД предупреждают: ни под каким предлогом не впускайте в жилище незнакомцев. Если человек представляет какую-либо службу, то необходимо у него потребовать удостоверение, позвонить туда, где он работает, и удостовериться, что там действительно есть такой человек. И еще сотрудники правоохранительных органов рекомендуют обращать внимание на подозрительные автомобили и людей, которые передвигаются от дома к дому, и немедленно сообщать об этом в милицию по телефону 102. Не нужно проходить мимо, если увидите около одинокого соседа незнакомый припаркованный автомобиль. Стоит спросить, всё ли в порядке, не требуется ли помощь.

Сегодня сотрудники РОВД заняты поисками злоумышленников и просят откликнуться тех, кто, возможно, видел и запомнил легковой автомобиль, на котором передвигались воры (предположительно он был светлого цвета), его марку и номер. Анонимность сообщившего информацию (ее можно сообщить по тел. 41-1-61 или 8029 329-65-95) и вознаграждение гарантируются. 

 
 
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В Застенке Устерхи 63-летняя пенсионерка лишилась крупных сбережений — около 17 600 долларов, которые она копила на жилье детям. О том, как это произошло, редакции...
 
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