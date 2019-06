В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

Источник материала: Tut.by

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание на Седьмой авеню, сообщает The New York Times.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire #Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44

Сообщается, что после столкновения на крыше небоскреба возник пожар. На место происшествия прибыло около 100 спасателей.