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В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
Источник материала: Tut.by
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание на Седьмой авеню,
Сообщается, что после столкновения на крыше небоскреба возник пожар. На место происшествия прибыло около 100 спасателей.
На борту вертолета был один человек, он получил ранения. В полиции охарактеризовали инцидент как «жесткую посадку».
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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание на Седьмой авеню, сообщает The New York Times.
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