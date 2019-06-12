Вооружённые люди охраняют военкомат в Бресте. Что происходит?

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели интересуются - что случилось, почему вооружённые люди охраняют областной военкомат? Некоторые даже по ночам слышат выстрелы в этом районе.





Отвечаем - внимательнее читайте новости на сайте, уже два раза публиковали информацию:

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в период с 10 по 14 июня 2019 года в военном комиссариате Брестской области (ул. Пионерская 40/3) и военном комиссариате г. Бреста и Брестского района (ул. Ленина, 80) будут проводиться учения.



