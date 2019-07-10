Злоумышленник пытался запутать правоохранителей, но безуспешно

Источник материала: Единство

Делить вырученные деньги между собой знакомые не стали, а решили отметить удачный заработок и отправились за спиртным в ближайший магазин.

Далее соседи последовали домой, где бурное застолье затянулось на несколько часов. Организм потерпевшего оказался более уязвим для спиртного, опытный гость решил воспользоваться ситуацией. Дождавшись, когда хозяин уснет, собутыльник присвоил его велосипед, находившийся на лестничной площадке.

Протрезвев и обнаружив пропажу, потерпевший сразу же написал заявление в милицию. Первым делом в круг подозреваемых попал тот самый сосед, с которым мужчина распивал спиртные напитки. Однако последний изначально пытался ввести в заблуждение правоохранителей, говоря о том, что якобы в тот день видел подозрительного незнакомца в подъезде, который мог иметь отношение к краже. Даже убедительно называл его приметы: наличие ярко выраженных шрамов, лысины и т.д. Но данная версия подтверждения не нашла. И в ходе дальнейших оперативных мероприятий все обстоятельства указывали на соседа. В последствии мужчина признался в содеянном.

Как было установлено, в тот же день мужчина стал обзванивать своих знакомых и предлагать приобрести у него двухколесное транспортное средство по выгодной цене, всего за 70 рублей. Однако особого спроса на б/у велосипед не наблюдалось, а единственный возможный покупатель согласился взять его… Но только за сумму в два раза меньше, продавец вынужден был согласиться. Новый же владелец в свою очередь решил немного подремонтировать приобретенное имущество и перепродать. Потенциальный покупатель не заставил себя долго ждать: спустя несколько дней обладателем велосипеда стал пенсионер Борисовского района.