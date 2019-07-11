Житель Брестской области обвиняется в незаконном перемещении через границу психотропов

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Расследованием установлено: ранее судимый за кражи и ныне обвиняемый являлся участником организованной группы, занимавшейся сбытом особо опасных психотропных веществ бесконтактным способом на территории Российской Федерации.

В апреле 2019 г. мужчина на попутном транспорте пересек границу, чтобы на территории Беларуси сбыть не менее 444,8 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-РVР.

На автобусной остановке в пос. Привольный Минского района он был задержан оперативными сотрудниками.

В ходе личного обыска и из рюкзака правоохранителями изъяты 287 полимерных пакетов и 51 сверток из фольги с альфа-РVР.

Действия обвиняемого квалифицированы как незаконное перемещение через государственную границу Беларуси особо опасных психотропных веществ, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 328-1 УК Беларуси), и незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой (ч. 4 ст. 328 УК Беларуси).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, он находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области