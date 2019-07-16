В Гомеле случился пожар в мастерской колледжа электротехники

Источник материала: Tut.by

Утром 17 июля, примерно в 10.45, в одном из зданий колледжа электротехники в районе Гидропривода в Гомеле случился пожар. Об этом сообщает издание CHP24.by.





Читатели издания сообщили, что на месте работали около 7 расчетов МЧС, скорая и газовая службы. В том числе газодымозащитное звено.

В этом здании находится мастерская колледжа электротехники. С окон и дверей здания шел дым.









Огонь удалось локализовать и потушить. О пострадавших и причине возгорания на данный момент информации нет. Скорее всего, людей эвакуировали.