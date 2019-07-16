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В Гомеле случился пожар в мастерской колледжа электротехники

17.07.2019 13:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 17 июля, примерно в 10.45, в одном из зданий колледжа электротехники в районе Гидропривода в Гомеле случился пожар. Об этом сообщает издание CHP24.by.


Читатели издания сообщили, что на месте работали около 7 расчетов МЧС, скорая и газовая службы. В том числе газодымозащитное звено.

В этом здании находится мастерская колледжа электротехники. С окон и дверей здания шел дым.



Огонь удалось локализовать и потушить. О пострадавших и причине возгорания на данный момент информации нет. Скорее всего, людей эвакуировали.

 
Теги: Гомель
 
 
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На месте работали около 7 расчетов МЧС, скорая и газовая службы
 
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