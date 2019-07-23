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В Осиповичах мужчина разбил инфокиоск - разозлился, что тот не выдал ему чек

24.07.2019 18:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах местный житель разбил инфокиоск банка — бил по руками по монитору, пока тот не треснул. Причина — аппарат на выдал ему чек, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Вечером 40-летний безработный осиповчанин совершал операции в инфокиоске. Чек агрегат не выдал, так как в нем закончилась бумага. Мужчину это разозлило, и он стал наносить удары по инфокиоску, пока стекло монитора не треснуло и не рассыпалось.

Это увидели прохожие и сообщили работникам банка, те — в милицию. Хулигана задержали. Сумма нанесенного им ущерба устанавливается.

Задержанный состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в 2012 году он был судим за незаконный оборот наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до 3 лет колонии.

 
 
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Хулигана заметили прохожие и рассказали сотрудникам банка. Те вызвали милицию.
 
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