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Дети ловили раков, а попалась граната... Её отобрал мужчина и сообщил в милицию

23.08.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Брестского РОВД поступил звонок от брестчанина, который сообщил о находке в виде гранаты. Сотрудники РОВД незамедлительно выбыли на место происшествия.

Дети ловили раков, а попалась граната... Её отобрал мужчина и сообщил в милицию

Как пояснил мужчина правоохранителям, гранату он забрал у мальчиков, которых подвозил в Брест.

По дороги ребята рассказали водителю, что во время ловли раков на озере Медное один из них наткнулся на металлический предмет и решил его достать из воды. В руках ребенка оказалась граната временем ВОВ, поверхность которой была покрыта ржавчиной.

Найденный «сувенир» вместе с уловом раков мальчики решили забрать домой.

Дети ловили раков, а попалась граната... Её отобрал мужчина и сообщил в милицию

Как только заявитель узнал от детей, что у него в салоне автомобиля находится граната, остановил транспортное средство, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние от проезжей части, о чем сообщил в милицию.

Граната уничтожена саперно-пиротехнической группой в/ч 5526.

Материал и аудиокомментарий официального представителя
УВД Натальи Сахарчук, фото Брестского РОВД

 
Теги: Брест
 
 
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  В дежурную часть Брестского РОВД поступил звонок от брестчанина, который сообщил о находке в виде гранаты. Сотрудники РОВД незамедлительно выбыли на место...
 
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