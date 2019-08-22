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Дети ловили раков, а попалась граната... Её отобрал мужчина и сообщил в милицию
23.08.2019 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Брестского РОВД поступил звонок от брестчанина, который сообщил о находке в виде гранаты. Сотрудники РОВД незамедлительно выбыли на место происшествия.
Как пояснил мужчина правоохранителям, гранату он забрал у мальчиков, которых подвозил в Брест.
По дороги ребята рассказали водителю, что во время ловли раков на озере Медное один из них наткнулся на металлический предмет и решил его достать из воды. В руках ребенка оказалась граната временем ВОВ, поверхность которой была покрыта ржавчиной.
Найденный «сувенир» вместе с уловом раков мальчики решили забрать домой.
Как только заявитель узнал от детей, что у него в салоне автомобиля находится граната, остановил транспортное средство, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние от проезжей части, о чем сообщил в милицию.
Граната уничтожена саперно-пиротехнической группой в/ч 5526.
Материал и аудиокомментарий официального представителя
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В дежурную часть Брестского РОВД поступил звонок от брестчанина, который сообщил о находке в виде гранаты. Сотрудники РОВД незамедлительно выбыли на место...
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