На станции метро «Октябрьская» на рельсах оказался мужчина - его успели спасти

Источник материала: Tut.by

В Минске на станции метро «Октябрьская» пассажиры засняли мужчину на рельсах. По сообщению очевидцев, сотрудники метро сработали оперативно и мужчину успели спасти.

Видео:

Инцидент произошел около 17 часов. В момент, когда на рельсах оказался человек, движение поездов остановили. Однако его восстановили буквально через минуту.

Надо сказать работники очень оперативно действовали. Ну и к счастью кто-то быстро среагировал и стал махать машинисту прибывающего состава. — Egor Kotov (@Egor_Kotov_) 14 сентября 2019 г.

Это уже второй инцидент в метро за одни сутки 14 сентября. В 11.44 на рельсы упал мужчина . Его спасти не удалось, он умер в больнице.