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На станции метро «Октябрьская» на рельсах оказался мужчина - его успели спасти
Источник материала: Tut.by
В Минске на станции метро «Октябрьская» пассажиры засняли мужчину на рельсах. По сообщению очевидцев, сотрудники метро сработали оперативно и мужчину успели спасти.
Видео:
Инцидент произошел около 17 часов. В момент, когда на рельсах оказался человек, движение поездов остановили. Однако его восстановили буквально через минуту.
Это уже второй инцидент в метро за одни сутки 14 сентября. В 11.44 на рельсы
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В момент, когда на рельсах оказался человек, движение поездов остановили. Однако его восстановили буквально через минут.
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