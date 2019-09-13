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На станции метро «Октябрьская» на рельсах оказался мужчина - его успели спасти

14.09.2019 18:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на станции метро «Октябрьская» пассажиры засняли мужчину на рельсах. По сообщению очевидцев, сотрудники метро сработали оперативно и мужчину успели спасти.


Видео: nk.kyoster/instagram.com

Инцидент произошел около 17 часов. В момент, когда на рельсах оказался человек, движение поездов остановили. Однако его восстановили буквально через минуту.

Это уже второй инцидент в метро за одни сутки 14 сентября. В 11.44 на рельсы упал мужчина. Его спасти не удалось, он умер в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент, когда на рельсах оказался человек, движение поездов остановили. Однако его восстановили буквально через минут.
 
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