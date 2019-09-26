В Витебском районе женщина с помощью 9-летней дочки обокрала сестру

Источник материала: Вороновская газета





В Витебском районе женщина с помощью девятилетней дочери обокрала родную сестру, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В Витебский РОВД обратилась жительница района. Она сообщила, что из ее дома неизвестные украли $360.

Правоохранители выяснили, что сделали это родственники потерпевшей. В день пропажи в гости к женщине приходила ее старшая сестра с дочкой. Заметив, где лежат сбережения, подозреваемая попросила ребенка вытащить купюры. После она с девочкой ушла домой.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.205 (кража) и ч.2 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК.

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