|
В Витебском районе женщина с помощью 9-летней дочки обокрала сестру
27.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Витебском районе женщина с помощью девятилетней дочери обокрала родную сестру, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
В Витебский РОВД обратилась жительница района. Она сообщила, что из ее дома неизвестные украли $360.
Правоохранители выяснили, что сделали это родственники потерпевшей. В день пропажи в гости к женщине приходила ее старшая сестра с дочкой. Заметив, где лежат сбережения, подозреваемая попросила ребенка вытащить купюры. После она с девочкой ушла домой.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.205 (кража) и ч.2 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебском районе женщина с помощью девятилетней дочери обокрала родную сестру, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)