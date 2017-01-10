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Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

11.01.2017 17:42 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю посмотреть этого талантливого мужчину, который приковывает внимание своими необычными свитерами!

Мост «Золотые ворота»

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни
Источник фотографий: Boredpanda.com

Лондонский мост

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Водопад

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Таймс-сквер

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Ферма лам

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Стоунхендж

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Визит к Волшебнику страны Оз

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Анатомический музей

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Нью-Йорк

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

Ниагарский водопад

Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни

 
 
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