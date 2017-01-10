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Как он это делает?! У мужчины есть свитера на все случаи жизни
11.01.2017 17:42 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю посмотреть этого талантливого мужчину, который приковывает внимание своими необычными свитерами!
Мост «Золотые ворота»
Лондонский мост
Водопад
Таймс-сквер
Ферма лам
Стоунхендж
Визит к Волшебнику страны Оз
Анатомический музей
Нью-Йорк
Ниагарский водопад
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