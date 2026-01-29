Есть однушки по 77 тысяч долларов. В «Уютном» предложили партию квартир без паркинга

Напомним, что новый жилой комплекс растет на улице Подлесной. Это – уединенное местечко, практически без соседей. При этом от «Уютного» можно пешком дойти до станции метро «Восток» и Национальной библиотеки.

Во второй многоэтажке от «Минскстроя» запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Помимо квартир здесь появится и встроенный детский сад на 60 мест. Сдать этот дом в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года.