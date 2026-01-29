|
Есть однушки по 77 тысяч долларов. В «Уютном» предложили партию квартир без паркинга
29.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В жилом комплексе «Уютный» быстрыми темпами идет строительство второго дома. В настоящий момент коробка здания на семь подъездов уже полностью собрана. А сегодня «Минскстрой» выставил на продажу еще 18 квартир. Причем — без обязательного паркинга и по приятным ценам. Среди вариантов есть однушки, двушки и трешки на разных этажах. Рассказываем подробности.
Напомним, что новый жилой комплекс растет на улице Подлесной. Это – уединенное местечко, практически без соседей. При этом от «Уютного» можно пешком дойти до станции метро «Восток» и Национальной библиотеки.
Во второй многоэтажке от «Минскстроя» запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Помимо квартир здесь появится и встроенный детский сад на 60 мест. Сдать этот дом в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года.
В настоящий момент застройщик предлагает всем желающим 18 квартир на 2-10 этажах. Среди вариантов:
– 3 однокомнатные квартиры площадью 37−50 квадратных метров по стоимости 6000 рублей (2100 долларов);
– 8 двухкомнатных квартир площадью 63−70 квадратных метров по стоимости 5000-5500 рублей (1750−1920 долларов);
– 7 трехкомнатных квартир площадью 81−93 квадратных метров по стоимости 4500-4800 рублей (1570-1680 долларов).
Получается, что стоимость однокомнатной квартиры составит более 77 тысяч долларов, двухкомнатной – более 110 тысяч долларов, а трехкомнатной – более 127 тысяч долларов.
Заявления о заключении договоров будут принимать с 30 января в порядке очереди по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 13а, каб. 105.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жилом комплексе «Уютный» быстрыми темпами идет строительство второго дома. В настоящий момент коробка здания на семь подъездов уже полностью собрана....
|
Архив (Новости Экономики)