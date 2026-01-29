ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Есть однушки по 77 тысяч долларов. В «Уютном» предложили партию квартир без паркинга

В жилом комплексе «Уютный» быстрыми темпами идет строительство второго дома. В настоящий момент коробка здания на семь подъездов уже полностью собрана. А сегодня «Минскстрой» выставил на продажу еще 18 квартир. Причем — без обязательного паркинга и по приятным ценам. Среди вариантов есть однушки, двушки и трешки на разных этажах. Рассказываем подробности.


Напомним, что новый жилой комплекс растет на улице Подлесной. Это – уединенное местечко, практически без соседей. При этом от «Уютного» можно пешком дойти до станции метро «Восток» и Национальной библиотеки.

Во второй многоэтажке от «Минскстроя» запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Помимо квартир здесь появится и встроенный детский сад на 60 мест. Сдать этот дом в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года. 

В настоящий момент застройщик предлагает всем желающим 18 квартир на 2-10 этажах. Среди вариантов:

3 однокомнатные квартиры площадью 37−50 квадратных метров по стоимости 6000 рублей (2100 долларов);

– 8 двухкомнатных квартир площадью 63−70 квадратных метров по стоимости 5000-5500 рублей (1750−1920 долларов);

– 7 трехкомнатных квартир площадью 81−93 квадратных метров по стоимости 4500-4800 рублей (1570-1680 долларов).

Получается, что стоимость однокомнатной квартиры составит более 77 тысяч долларов, двухкомнатной – более 110 тысяч долларов, а трехкомнатной – более 127 тысяч долларов.



Заявления о заключении договоров будут принимать с 30 января в порядке очереди по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 13а, каб. 105.

Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш новый обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
