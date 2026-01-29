История студии танцев, которая организует сообщество и даже выжила после ухода клиентов

Источник материала: ProBusiness





Оставить стабильную работу бухгалтера, переехать в новый город и открыть там студию танцев, не умея танцевать, — на такое решилась Екатерина Шапутько в момент личного кризиса. Ее проект Estarico dance пережил взлеты в регионах, переезд в Минск и болезненный уход преподавателя вместе с 80% клиентов. Сегодня это не просто школа бачаты, а комьюнити для общения и поиска «кусочка счастья». В интервью «Про бизнес» Екатерина рассказала, почему бизнес, построенный на философии танца, все равно нужно считать цифрами, как удержать аудиторию и зачем лидеру вдохновлять, а не отвечать в директ.

«Я была налоговым инспектором, бухгалтером, сотрудником детсада, но мечтала танцевать»

— Я налоговый инспектор по образованию. Работала в налоговой по Минскому району, а потом — бухгалтером в организации, считала заработную плату. И вот у меня случился кризис в 29 лет, когда нужно было срочно что-то менять. Параллельно развивалась онлайн, проходила курсы по маркетингу, SMM, обучилась на Project Manager. Решение уйти из бухгалетрии я приняла, когда произошел личный кризис. Мне хотелось изучить организацию мероприятий, и я пошла работать в детский сад, так как там оставалось время для обучения.





Одним из переломных моментов стал переезд в другой город — Сморгонь. У меня была давняя мечта: хочу танцевать. Новый город, значит, будет новое хобби. Но я столкнулась с проблемой: в этом городе не было танцев вообще. И я создала там студию. Открывала я ее не танцуя, вообще не зная ни одного из направлений танца. Это была скорее идея, а не бизнес-проект.

С бизнесом я не сталкивалась, но все-таки ушла в новую сферу знакомиться с управлением, рекламой, созданием продукта, и конечно, с изучением танцев. В Сморгони мы активно развивались, у нас набирались группы, и мы решили открыть филиал в Островце. Третью студию танца мы открыли в Молодечно. Через год у нас было три филиала, но мои дети просили вернуться в Минск.





Я понимала, что имею опыт, навыки, знания, даже танцую немного. К тому времени у меня уже сложилось много знакомств в сфере танцев, бачаты. И решила, что мы готовы переехать и открыть студию — в Минске открылись в 2023 г. Еще год мы ездили из Минска в другие города преподавать каждые выходные, но постепенно закрывали филиалы и в течение года закрыли их все.

«На самом деле заниматься танцами сложно: надо приложить усилия, чтобы чего-то достичь»

Изначально целью создания студии было не просто танцевать, а создать пространство для знакомств и общения, комьюнити по интересам. Философия социальных танцев «бачата» предполагает общение, коллаборации, генерацию идей, поэтому я и выбрала это направление в танце. Моя цель — объединять людей, создавать определенную атмосферу. Это про доверие, заботу, внимание, ощущение комфорта, уюта.





Когда мы собираем обратную связь от клиентов, нам часто пишут, что приходят со своим не всегда положительным жизненным опытом и находят здесь отдушину. Танцы дают энергию, позитив и новый взгляд на свою ситуацию. Появляется новый круг общения, интересы. Мы ездим на разные мероприятия, тусовки в Беларуси и за границей, это объединяет и развивает нас, дает надежду на свой «кусочек счастья».

Наша аудитория с переездом в Минск значительно изменилась. Если сравнить с регионами, то когда мы там работали, видели много скромных, зажатых людей. Там к нам чаще всего приходили люди за уверенностью, чтобы раскрепоститься. В Минске к нам приходят творческие личности, предприниматели.

На самом деле заниматься танцами сложно: надо что-то делать, работать, учить новое. Здесь остаются и идут до результата те, кто понимают, что нужно приложить усилия, чтобы чего-то достичь, поэтому тут аудитория более осознанная, это люди, которые хотят что-то менять в себе, в своей жизни. Одна из самых больших проблем — привлечь мужчин в танцы. А если говорить о женской части клиентов, то это удержание. Танцы нужны для вдохновения, и не относятся к базовым потребностям. Для того, чтобы получить от танцев энергию, силы, эмоции, нужно очень-очень стараться. И вот в этом состоит большая трудность: многие приходят, все нравится, классно-классно, но месяц-второй, и все — то нет времени, то еще что-то происходит, и человек пропадает.





«Основной доход школы — от продажи абонементов, а расходы — зарплата, аренда и ремонт залов»

Есть у нас бесплатные мастер-классы и пробные занятия, есть платные: разовые, абонементы, мероприятия, вечеринки. Есть протанцовки: это отработка пройденного материала, и вечеринки, где мы знакомимся, тусуемся, развлекаемся. Мы проводим также дополнительные мероприятия, которые связаны не только с танцами, но и с общими интересами.

Если рассматривать бизнес-модель, то самый стабильный доход школа имеет от продажи абонементов, это наш основной заработок. Мероприятия чаще всего делаем для сплочения, не для получения дохода.

Абонемент у нас стоит 130−140 BYN (включает 8 часов занятий в месяц). Это средняя цена по Минску, где-то чуть дороже, где-то чуть дешевле. Протанцовки у нас стоят 7 BYN (это отработка занятия на 1,5 часа). Участие в бачата-вечеринке стоит 15 BYN.

Самые большие статьи расходов — это зарплата и аренда залов. У нас есть залы в постоянной помесячной аренде, а есть в почасовой. Когда мы искали помещения, прежде всего, нацеливались на доступность: центр города или метро рядом. Сейчас у нас два зала в Минске: на Машерова и на Тимирязева. Пока не так много помещений, как хотелось бы, таких, которые хотелось бы, и ремонтировать их очень дорого. В зале, где мы находимся, до сих пор идет ремонт. Мы сейчас в процессе замены пола, отделки стен.





Чтобы к нам приходили, мы запускаем таргет, даем рекламу в Instagram и в Facebook. Это основные инструменты по привлечению аудитории. Контент в Instagram мы планируем заранее. Чтобы передать атмосферу, мы сочиняем смешные ролики, делаем видео с наших мероприятий, вечеринок, размещаем фотографии учеников, их вдохновляющие истории.

Яндекс Карты работают территориально, приходят те люди, которые ближе по месту расположения, это важный канал продвижения. Сарафанное радио тоже работает: клиенты приводят своих знакомых. Еще мы продвигаемся через мероприятия, на которые можно приходить не только тем, кто у нас танцует. Вот у нас, например, есть волейбольная команда, кто-то приходил поиграть в волейбол, а потом пришел в бачату. Бачата-вечеринки работают больше на удержание и развитие, а не на монетизацию.





«Я хотела закрыть студию, когда вместе с преподавателем ушло 80% клиентов»

Самый большой провал был, когда я очень доверяла своему преподавателю и максимально загрузила ее группами. В один прекрасный момент этот человек пришел и сказал, что больше у нас не работает. И 80% клиентов ушли вместе с ней.

Я хотела закрыть студию, потому что нужно было начинать все сначала. Не то чтобы совсем сначала, когда ничего не знаешь, конечно, но нужно было начинать поиск преподавателей, новых людей, создавать комьюнити. Психологический выход из ситуации занял у меня много времени. Но эта история научила меня тому, что если страдать и ничего не делать, то ничего не получится, а также тому, что группы нужно распределять на нескольких преподавателей. Не нужно завязывать всю идею на одном человеке.





После того, что произошло, я стала легче относиться к стрессовым ситуациям. Это был самый лучший урок. Сейчас что бы ни происходило в студии — вообще не проблема. Благодаря этой истории я стала сильнее, начала смотреть на бизнес без эмоций. У меня остались мягкость характера и доброта ко всем сотрудникам и ученикам, но появилась стрессоустойчивость к форс-мажорам. Это была прививка от сложных ситуаций на будущее.

Преподаватели у нас разделяют философию школы в отношении объединения людей, создания особой атмосферы комьюнити. В душе у каждого из них — любовь к танцу, культуре бачаты, когда много позитива и присутствует командный дух.



Фото из личного архива

Почти у всех есть другая работа, с которой они совмещают преподавание. Это не та сфера, где можно заколачивать деньги и покупать квартиры, но можно самореализоваться. Сообщество преподавателей держится на философии бачаты и любви к танцу, людям. Одно из самых больших наших достижений — приглашение топовых танцоров и преподавателей. Наши Ксения и Фатих лучшие. Мы выросли до такого уровня, что я смогла сделать им предложение и пригласить их на работу. Также значимый успех — это те преподаватели, которые с нами с самого начала, с открытия, это тоже дорогого стоит. В прошлом году на третий день рождения школы мы пригласили Георгия Колдуна. Он отметил нашу теплую и душевную атмосферу. Считаю, что к нашим достижениям относится возможность пригласить такого гостя.

В 2025 г. в Стамбуле мы участвовали в международных соревнованиях по бачате. Это не просто соревнования, это был международный фестиваль бачаты. Мы там даже давали мастер-классы. К успехам школы отношу и международные путешествия с учениками: туры нашего сообщества, связанные с бачатой.

«Я даже не каждый месяц подводила финансовые итоги. Особенно в тех месяцах, где их нет, чтобы не расстраиваться»

Важно, когда у развивающегося дела есть поддержка и наставник. Год назад я попала на обучение бизнес-управлению, там учили считать цифры. До этого я даже не каждый месяц подводила финансовые итоги. Особенно в тех месяцах, где их нет, чтобы не расстраиваться. Вот какой важный урок я усвоила: нужно вести юнит-экономику, относиться к студии не только как любимому делу, вдохновению, радости, счастью, но и как к бизнесу, считать все цифрами.

Нельзя просто нанять маркетолога, таргетолога, smm-специалиста, дать им участок работы, а самой устраниться. Очень важно быть в курсе происходящего. Если отойти от своего проекта на 2−3 недели, то можно забыть о нем вообще. Наемные сотрудники работают не на себя, очень мало таких, кто действительно искренне готов вкладываться на 200% и болеть за продукт.

У меня есть большая цель, мечта: открыть один филиал с тремя залами, эта картинка нарисована в моей голове. Я вижу в этом ценность, и людям это важно, нужно.





Танцы дают уверенность, смелость, знакомства, развитие. Для меня это очень важно, я вижу в этом смысл. Цель для роста школы — это открыть новый зал и все там объединить. Я бы не закрывала филиалы, а добавила еще один большой — центр танца. Также я вижу смысл в развитии мероприятий, таких как наши туры, развлекательные поездки.

Тем, кто хочет открыть свое дело в сфере, где ключевую роль играет создание комьюнити, важно знать, что не сдаваться будет сложно. Будет непросто, самое важное — найти поддержку и понимать, зачем вам это нужно. Проще идти вперед, когда есть миссия и понимание, зачем и для чего. Нужно думать не о том, что хочется заработать на своем хобби, а какую ценность людям принесет проект. Надо изначально уметь думать о других.

Я не могу просто так закрыть студию, потому что несу ответственность перед 200 учениками. Моя миссия — подарить кому-то кусочек счастья хотя бы на занятии — заставляет вставать, даже когда не хочется ничего делать. На эту миссию подтягиваются свои люди, команда, поддержка, которые готовы включиться в этот процесс.





Из любимого дела реально можно строить бизнес. Главное — не уходить в операционку и уметь делегировать. Задача руководителя — не отвечать в директе, а вдохновлять, вести за собой людей, создавать новые идеи, креативить и держать миссию. Дух компании держится на лидере, за которым идут. Считаю, что это важно именно для бизнеса в сфере услуг.