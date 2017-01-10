О существовании биоритмов писали еще ученые древности, описывая влияние луны на чередование фаз отдыха / активности у человека. На сегодня изучением биоритмов и их роли в жизни живых систем занимаются две основные науки – хронобиология и хрономедицина.





Что же такое биоритмы? Это повторяющиеся периодически изменения биологических процессов и явлений, которые являются неотъемлемой частью процесса жизни. Простым языком, это чередование дня (суточные циклы), смена сезонов года (годовые циклы), влияние луны (приливы и отливы). Кроме того, человек сам является источником биоритмов, их у него около 300! Это суточные ритмы давления, дыхания, колебания интенсивности обмена веществ, частота сердечных сокращений, двигательной, гормональной и мозговой активности. Досконально изучив организм человека, ученые пришли к выводам, что в разное время суток у нас разная восприимчивость к информации, неодинаковая работоспособность, а также интенсивность работы органов и систем. Но как эти факторы влияют на эффективность человека в течение всего дня?

Почему рекомендуют просыпаться в 6 утра?

Научно доказано, что около 5-ти утра в кровь человека выбрасываются «гормоны активности» — адреналин и кортизол, которые должны поспособствовать нашему пробуждению. Из-за них увеличивается пульс, повышается артериальное давление, температура, возрастает тонус симпатической нервной системы. Все это способствует легкому просыпанию.

Какие часы наилучшие для работы?

Самая высокая работоспособность человека отмечается в промежутке 10-12 и 17-19 часов, т. е. в это время мозг особенно активен. Причем, с 9 до 12 хорошо работает кратковременная память, а вот после 15 – долговременная. Насчет спортивных тренировок, специально проведенные исследования показали, что наиболее благоприятный период для занятий спортом – с 9-ти утра и до 18-ти вечера. Слишком раннее или позднее время не желательно для интенсивных нагрузок.

Какие часы лучшие для отдыха?

Лучше всего уменьшить объем нагрузок около 12-14 часов дня. В это время активность головного мозга имеет тенденцию к снижению, падает мышечный тонус, кровь спешит к органам пищеварительного тракта. Вечерний отдых рекомендовано начинать с 19-ти часов, так как именно в это время стабилизируется психическое состояние, понижается температура тела, уже после 20-ти – начинается выработка лейкоцитов (клеток иммунитета). Это время лучше всего занять прогулками на свежем воздухе или др. не активными видами отдыха. После 22-х часов самое время отправляться спать.

Почему так важен правильный сон?

В период с 22 до 2-х ночи в силу вступает фаза медленного сна, которая очень полезна для организма. Первое – именно в этот момент у нас вырабатывается иммунная защита, что обеспечивает крепкое здоровье. Второе – именно на этой фазе происходит очищение и восстановление тканей тела. Третье – у детей в этот момент выделяется соматотропный гормон или гормон роста, т. о. дети растут во сне. Люди, которые упускают первую фазу сна, склонны к депрессиям и развитию опухолевых заболеваний. После 3-х ночи мозг вступает в фазу глубокого сна, которая дарит организму настоящее расслабление и возможность восстановления нервных клеток.

Текст: Flytothesky.ru