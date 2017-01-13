Влияние знака зодиака на характер, мировоззрение и мироощущение – факт общепризнанный, и это касается многих направлений человеческой активности и жизнедеятельности, включая и такую сферу, как образование, а точнее процесс получения знаний. Как разные зодиакальные знаки ведут себя в учебе: будь то в школе, колледже или университете? Кто из них наиболее часто становится лучшим учеником в коллективе? Какой знак чересчур любознателен и обожает задавать миллион вопросов? А кто считает себя всезнающим профессором, причем не всегда обоснованно? Попробуйте и вы определить свой стиль учения.





1. Овен

Этому знаку не привыкать постоянно спорить с преподавателями и активно провоцировать оживленные дебаты среди своих одноклассников (одногруппников), даже если предмет спора выглядит вполне однозначным и не вызывающим вопросов. Овен – бунтарь, требующий максимума достоверной информации, которую нужно убедительно обосновать.

2. Телец

Телец – ученик упорный и старательный. Он прилежно делает записи в тетрадке, ведет конспекты и слушает преподавателей. Тельцы хотят видеть свое обучение четко структурированным, разложенным по полочкам и предельно понятным. Они довольствуются готовой информацией и поглощают её, не подвергая никаким сомнениям, особенно если она подается авторитетно.

3. Близнецы

Вы знаете человека, беспрерывно атакующего преподавателя массой вопросов, каждый из которых сопровождается дополнительной долгой предысторией. Да, это Близнецы. Затем этот знак вызывает наставника на словесную дуэль и не смущается требовать детальной информации, если она ему интересна и о ней можно долго разглагольствовать.

4. Рак

Рак предпочитает прятаться в группе соучеников, забиваясь куда-нибудь за заднюю парту или на последний ряд, дабы не привлекать к себе нежелательного внимания. Он учится спокойно и без энтузиазма, просто зная, что образование – вещь важная и нужная, однако мысль о том, что его вызовут к доске и тогда придется говорить о чем-либо перед аудиторией, повергает Рака в стрессовое состояние.

5. Лев

Лев – это главный шоумен в коллективе. Он шутит всегда, везде и обо всем, превращая в комедию даже самую скучную презентацию или доклад, чем вызывает всеобщее веселье. Учеба для него – не самый основной приоритет, скорее, это возможность выделиться и проявить все свои способности.

6. Дева

Дева – это типичный отличник, который примерно выполняет все, что от него требуется. Тетради и конспекты Девы можно назвать образцом для любого перфекциониста, а сами представители этого знака настойчиво и добросовестно тянутся к знаниям и любят осаждать своих преподавателей просьбами разъяснить те или иные моменты или дополнительно с ними позаниматься.

7. Весы

Общительные Весы нередко бывают нарушителями дисциплины, потому их чаще всего одергивают лекторы и преподаватели, призывая к тишине и порядку. В целом этот знак достаточно любознателен и положительно относится к получению знаний, но только если они вызывают у Весов интерес. Учиться из под палки для Весов особенно мучительно.

8. Скорпион

Задумчивый и закрытый Скорпион обычно тихо сидит в конце аудитории, внимательно наблюдая и слушая. У них всегда и на все есть свое твердое и непоколебимое мнение, которое они готовы отстаивать без малейшего стеснения. Учеба им дается легко, но в отличники они никогда не рвутся, нимало не заботясь об оценках и признании.

9. Стрелец

Стрелец всегда может обстоятельно высказаться по любому вопросу и любой теме. В большинстве случаев это достаточно эрудированные люди с фундаментальными знаниями, которые Стрельцы охотно демонстрируют. Стрелец говорит уверенно, убежденно и его трудно сбить с толку. Они хорошие и благодарные ученики, редко причиняющие проблемы своим преподавателям.

10. Козерог

Козерог всегда рвется за первую парту, он внимает каждому слову преподавателя на лекциях и тщательно все конспектирует, чтобы ничего не упустить. Этот знак прилежен, трудолюбив и чаще всего становится любимым учеником или студентом.

11. Водолей

Водолей любит вовлекать преподавателей в дискуссии, особенно если он считает, что тот или иной учитель предвзят или некомпетентен. В результате он ухитряется нажить себе немало врагов среди преподавательского состава. Водолей всегда задает самые каверзные вопросы и пытается во всем докопаться до истины, обращая внимание на мелкие и незаметные детали.

12. Рыбы

Рыбы – люди творческие. На уроках и занятиях они витают в облаках, погружаясь в собственные мысли и фантазии, отчего их постоянно приходится одергивать и возвращать к реальности. Звезд с неба Рыбы не хватают, но и отставать не любят. Особенного успеха они обычно добиваются только в предметах, раскрывающих их творческие склонности и таланты.

Текст: Flytothesky.ru