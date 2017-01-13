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Наш павильон на MITT-2017 в Москве впервые будет среди "Стран Европы"
14.01.2017 14:59 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. Белорусский стенд на Московской международной выставке "Путешествия и туризм" (MITT-2017) впервые будет арендован в павильоне "Страны Европы". Такое решение приняло Национальное агентство по туризму по итогам проведенного в соцсетях опроса.
"Наш пост вызвал небывалый отклик. Мы точно не ожидали такого количества комментариев. Друзья, мы благодарим вас за участие в нашем опросе и, конечно, ваше мнение мы учли. Стенд будет арендован в павильоне "Страны Европы". Благодарим за отклик!", — сообщается на официальной странице агентства в Facebook.
Опрос среди читателей соцсетей стартовал в среду. Специалисты агентства уточнили, что выставочный павильон на московской выставке традиционно разделен на две части: Европа и Россия. И до этого года стенд Беларуси всегда выставлялся на российской части.
В комментариях к посту представители агентства уточнили, что помимо Беларуси в российском секторе выставлялись и другие страны СНГ.
Как следует из информации, размещенной
На 13 часов 14 января свое мнение по вопросу, в каком павильон белорусам выставить стенд, высказали 640 пользователей соцсетей.
88% участников опроса высказались в пользу "европейской части", 2% — в пользу "российской части". По одному проценту пользователей заявил, что стоит арендовать место "в обеих частях" или "между Россией и Европой". Порядка 8% комментариев были оценочными без четкого ответа на поставленный вопрос.
24-я Московская международная выставка "Путешествия и туризм" пройдет с 14 по 16 марта 2017 года.
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До сих пор стенд Беларуси на крупнейшей туристической выставке РФ всегда выставлялся на российской части; в этом году Национальное агентство по туризму решило...
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