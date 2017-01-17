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Как выглядят алкогольные напитки под микроскопом
18.01.2017 03:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Компания BevShots, доказывая утверждение, что каждый алкогольный напиток имеет уникальную суть, рассмотрела замороженные капли различных видов выпивки под микроскопом. Преломляя свет, кристаллы действительно создают неповторимую композицию.
1. Американский янтарный эль
В некоторых барах этот напиток подают в 25-сантиметровом стеклянном стакане с расширяющимся верхом и похожим на луковицу низом.
2. Американское разливное пиво
По результатам опроса граждан 80 стран, американское пиво заняло первую строчку в рейтинге худшего в мире.
3. Коктейль из светлого и темного пива «Black and Tan»
Свое название напиток получил в честь масти собак породы терьер. В России этот коктейль также известен как «Резаное пиво».
4. «Черный русский»
Этот коктейль оправдывает первое слово в своем названии наличием в составе водки, второе же – добавлением в нее кофейного ликера.
5. Кровавая Мэри
Мир узнал об этом коктейле из томатного сока и водки в 1939 году. С тех пор он остается одним из популярных заказов в барах.
6. Бурбон
Погодные условия влияют на вкус бурбона, ожидающего своего часа в погребах.
7. Шампанское
В одной стандартной бутылке шампанского образуется около 49 млн пузырьков.
8. Китайский лагер (светлое пиво)
В Китае для производства традиционного пива часто используют рис, рожь и ячмень. Также, для придания напитку небольшой горечи, в него могут добавлять горькую дыню.
9. Кофейный ликер
Один из наиболее популярных сортов ямайского кофейного ликера носит название «Тетя Мария» в честь легендарной служанки, открывшей его уникальный рецепт.
10. Кола
Среднестатистический житель Земли потребляет какой-либо продукт марки Кока-Кола примерно раз в 4 дня.
11. Космополитен мартини
Большую роль в популярности этого коктейля сыграл сериал «Секс в большом городе», героини которого часто заказывали его в кафе и барах.
12. Клюквенный сок
Клюквенный сок часто предлагается в качестве эффективного профилактического средства при заболеваниях десен.
13. Дайкири
Коктейль Дайкири очень любил писатель Эрнест Хемингуэй.
14. «Грязный» мартини
Добавление в мартини некоторого количества сока из-под оливок придает напитку оригинальный вкус. Нравится он не всем, но преданных поклонников все же довольно много.
15. Сухой мартини
Актер Роберт Бенчли прославился фразой, произнесенной после того, как он и его друзья промокли под ливнем: «Давайте избавимся от нашей мокрой одежды и отдадимся сухому мартини».
16. Фруктовый пунш
Слово «Пунш» имеет персидско-индийские корни и в переводе означает «пять».
17. Немецкий Pilsener
Отличительной чертой качественного свежего пива Pilsener является плотная шапка белой пены на напитке.
18. Джин
Моряки в прошлом применяли джин в медицинских целях, предотвращая с его помощью цингу.
19. Джин-тоник
Испания, США и Великобритания лидируют по потреблению джина с тоником.
20. Чай со льдом
Недавние исследования показали, что регулярное потребление чая позволяет человеку лучше контролировать свой вес.
21. Ирландский светлый лагер
Это светлое пиво лагер считается международным эталоном, на который ориентируются многие знаменитые производители.
22. Ирландский стаут
Темное пиво на основе жженого солода или жареного ячменя обозначило свое существование еще в 1677 году.
23. Ямайский лагер
Популярная среди ямайской молодежи марка светлого пива называется «Красная полоса».
24. Японский сухой лагер
Япония открыла для себя пиво в 17 веке, когда его завезли туда голландские торговцы.
25. Корейский лагер
Хотя корейцы считают себя довольно пьющей нацией, их кроткое и миролюбивое поведение в состоянии опьянения делает этот факт практически незаметным.
26. Маргарита
Маргарита является самым популярным напитком в США, составляя 18% от продаж всех коктейлей.
27. Джулеп (напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой)
Также словом «Джулеп» пользуются медики. Так они называют напиток для запивания горького лекарства.
28. Пина колада
Легенда создания этого коктейля повествует о пирате по имени Роберто Корфеси, решившего поднять боевой дух на корабле напитком из белого рома, кокоса и ананаса.
29. Красное столовое вино
В столовое вино иногда добавляют коньяк, чтобы немного повысить его градус.
30. Ром и кола
Изобретение кубинских патриотов, пройдя несколько модификаций, в итоге стало коктейлем «Куба Либре», состоящим из рома и колы с лаймом.
31. Сакэ
Согласно японским традициям, гость никогда не должен наливать сакэ сам себе. Делать это должен хозяин дома.
32. Виски
В Шотландии действует более ста ликероводочных заводов в пяти регионах, занятых производством виски.
33. Секс на пляже
Большинство жителей России впервые узнало об этом коктейле из сериала «Санта-Барбара».
34. Теннеси виски
Производители виски «Джек Дениэлс» предоставляют поклонникам напитка возможность покупать его целыми бочонками, стоящими 10 тыс. долларов каждый.
35. Текила
Классическая текила делается лишь на основе сока голубой агавы.
36. Водка
Многие страны мира имеют собственные рецепты приготовления водки. Иногда они даже включают в состав фрукты, патоку и многое другое вместо традиционных злаков.
37. Водка с тоником
Всплеск популярности этого напитка произошел благодаря фильмам о предпочитавшем его Джеймсе Бонде.
38. Белый русский
Коктейль из водки и сливок значится любимым напитком персонажа фильма «Большой Лебовски».
39. Белое столовое вино
Белое вино, как это ни странно, получается из сочетания красных и белых сортов винограда.
40. Белый зинфандель (калифорнийское вино)
Элитные рестораны всегда имеют этот сорт вина, однако в винной карте он может не значиться, чтобы заказать его могли лишь знатоки и истинные ценители.
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Компания BevShots, доказывая утверждение, что каждый алкогольный напиток имеет уникальную суть, рассмотрела замороженные капли различных видов выпивки под...
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