Компания BevShots, доказывая утверждение, что каждый алкогольный напиток имеет ‎уникальную суть, рассмотрела замороженные капли различных видов выпивки под ‎микроскопом. Преломляя свет, кристаллы действительно создают неповторимую композицию.‎

‎1. Американский янтарный эль

В некоторых барах этот напиток подают в 25-сантиметровом стеклянном стакане с ‎расширяющимся верхом и похожим на луковицу низом.‎





‎2. Американское разливное пиво

По результатам опроса граждан 80 стран, американское пиво заняло первую строчку в рейтинге ‎худшего в мире.‎





‎ 3. Коктейль из светлого и темного пива «Black and Tan»

Свое название напиток получил в честь масти собак породы терьер. В России этот коктейль ‎также известен как «Резаное пиво».‎





‎4. «Черный русский» ‎

Этот коктейль оправдывает первое слово в своем названии наличием в составе водки, второе же ‎‎– добавлением в нее кофейного ликера.‎





‎ 5. Кровавая Мэри

Мир узнал об этом коктейле из томатного сока и водки в 1939 году. С тех пор он остается одним ‎из популярных заказов в барах.‎





‎6. Бурбон

Погодные условия влияют на вкус бурбона, ожидающего своего часа в погребах.‎





‎ 7. Шампанское

В одной стандартной бутылке шампанского образуется около 49 млн пузырьков.‎





‎ 8. Китайский лагер (светлое пиво)‎

В Китае для производства традиционного пива часто используют рис, рожь и ячмень. Также, для ‎придания напитку небольшой горечи, в него могут добавлять горькую дыню.‎





‎ 9. Кофейный ликер

Один из наиболее популярных сортов ямайского кофейного ликера носит название «Тетя ‎Мария» в честь легендарной служанки, открывшей его уникальный рецепт.‎





‎ 10. Кола

Среднестатистический житель Земли потребляет какой-либо продукт марки Кока-Кола ‎примерно раз в 4 дня.‎





‎11. Космополитен мартини

Большую роль в популярности этого коктейля сыграл сериал «Секс в большом городе», героини ‎которого часто заказывали его в кафе и барах. ‎





‎12. Клюквенный сок

Клюквенный сок часто предлагается в качестве эффективного профилактического средства при ‎заболеваниях десен.‎





‎ 13. Дайкири

Коктейль Дайкири очень любил писатель Эрнест Хемингуэй.‎





‎14. «Грязный» мартини‎

Добавление в мартини некоторого количества сока из-под оливок придает напитку ‎оригинальный вкус. Нравится он не всем, но преданных поклонников все же довольно много.‎





‎ 15. Сухой мартини

Актер Роберт Бенчли прославился фразой, произнесенной после того, как он и его друзья ‎промокли под ливнем: «Давайте избавимся от нашей мокрой одежды и отдадимся сухому ‎мартини».‎





‎ 16. Фруктовый пунш

Слово «Пунш» имеет персидско-индийские корни и в переводе означает «пять».‎





‎ 17. Немецкий Pilsener

Отличительной чертой качественного свежего пива Pilsener является плотная шапка белой пены ‎на напитке.‎





‎18. Джин

Моряки в прошлом применяли джин в медицинских целях, предотвращая с его помощью цингу.‎





‎ 19. Джин-тоник

Испания, США и Великобритания лидируют по потреблению джина с тоником.‎





‎ 20. Чай со льдом

Недавние исследования показали, что регулярное потребление чая позволяет человеку лучше ‎контролировать свой вес.‎





‎ 21. Ирландский светлый лагер

Это светлое пиво лагер считается международным эталоном, на который ориентируются многие ‎знаменитые производители.‎





‎22. Ирландский стаут

Темное пиво на основе жженого солода или жареного ячменя обозначило свое существование ‎еще в 1677 году.‎





‎23. Ямайский лагер

Популярная среди ямайской молодежи марка светлого пива называется «Красная полоса».‎





‎24. Японский сухой лагер

Япония открыла для себя пиво в 17 веке, когда его завезли туда голландские торговцы.‎





‎ 25. Корейский лагер

Хотя корейцы считают себя довольно пьющей нацией, их кроткое и миролюбивое поведение в ‎состоянии опьянения делает этот факт практически незаметным.‎





‎ 26. Маргарита

Маргарита является самым популярным напитком в США, составляя 18% от продаж всех ‎коктейлей.‎





‎ 27. Джулеп (напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой)‎

Также словом «Джулеп» пользуются медики. Так они называют напиток для запивания горького ‎лекарства.‎





‎ 28. Пина колада

Легенда создания этого коктейля повествует о пирате по имени Роберто Корфеси, решившего ‎поднять боевой дух на корабле напитком из белого рома, кокоса и ананаса.‎





‎29. Красное столовое вино

В столовое вино иногда добавляют коньяк, чтобы немного повысить его градус.‎





‎ 30. Ром и кола

Изобретение кубинских патриотов, пройдя несколько модификаций, в итоге стало коктейлем ‎‎«Куба Либре», состоящим из рома и колы с лаймом.‎





‎31. Сакэ

Согласно японским традициям, гость никогда не должен наливать сакэ сам себе. Делать это ‎должен хозяин дома.‎





‎32. Виски

В Шотландии действует более ста ликероводочных заводов в пяти регионах, занятых ‎производством виски.





‎‎ 33. Секс на пляже

Большинство жителей России впервые узнало об этом коктейле из сериала «Санта-Барбара».‎





‎34. Теннеси виски

Производители виски «Джек Дениэлс» предоставляют поклонникам напитка возможность ‎покупать его целыми бочонками, стоящими 10 тыс. долларов каждый.‎





‎35. Текила

Классическая текила делается лишь на основе сока голубой агавы.‎





‎ 36. Водка

Многие страны мира имеют собственные рецепты приготовления водки. Иногда они даже ‎включают в состав фрукты, патоку и многое другое вместо традиционных злаков.‎





‎37. Водка с тоником

Всплеск популярности этого напитка произошел благодаря фильмам о предпочитавшем его ‎Джеймсе Бонде.‎





‎38. Белый русский

Коктейль из водки и сливок значится любимым напитком персонажа фильма «Большой ‎Лебовски».‎





‎ 39. Белое столовое вино

Белое вино, как это ни странно, получается из сочетания красных и белых сортов винограда.‎





‎ 40. Белый зинфандель (калифорнийское вино)‎

Элитные рестораны всегда имеют этот сорт вина, однако в винной карте он может не значиться, ‎чтобы заказать его могли лишь знатоки и истинные ценители.‎





Фото: bevshots.com

Текст: Flytothesky.ru