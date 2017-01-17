



Семья может быть одним из величайших благословений в жизни: воскресные обеды, праздники, совместный отдых. Но семья может также быть одним из самых больших источников требований к вам в жизни: все те же воскресные обеды, праздники, совместный отдых. Одни и те же события, которые нам нравятся, и мы их с нетерпением ожидаем, также могут быть одними из самых стрессовых вещей, которые мы чувствуем себя обязанными делать. А если ваша семья немаленькая, добавьте в эту ситуацию факт того, что все её члены разных возрастов, с разным мировоззрением, образованием, политическими взглядами и так далее. Так что вы можете реально оказаться между молотом и наковальней. Итак, как вы с этим справляетесь или же не справляетесь? Что вам может помочь в такой обстановке и при таком общении?

1. Уважайте семейные традиции, насколько это возможно

Обратите внимание на последнюю часть: насколько это возможно. Ваша семья и прочие родственники, вероятно, поддерживают свои традиции на протяжении десятилетий, потому хотя бы попытайтесь соблюдать их в меру своих возможностей (и предела терпения). В конце концов, у вас наверняка есть уже и своя семья, и потому существует небольшая вероятность, что некоторые из ваших новых традиций могут вступать в противоречие с традициями семей ваших родственников. Смешивайте их, когда это уместно и возможно, но если вы должны пропустить традиционный совместный предновогодний обед, потому что ведете своего ребенка на долгожданный утренник, то вежливо и тактично откажитесь, сказав, что вы обязательно зайдете попозже.

2. Прикусите язык

Это порой очень нелегко, но вам стоит все же прекратить превращать общение с семьей и близкими родственниками в поле для непрекращающихся сражений. Вероятно, ваша родная тетушка весьма язвительна, а ваша свекровь (или теща) неприлично любопытна. Вам наверняка очень хочется в буквальном смысле поставить их на место, но спросите себя, стоит ли игра свеч. Изменится ли что-то от этого действительно к лучшему или же ваша прямолинейность просто вызовет больше драмы и напряжения в отношениях?

3. Не сдавайте своих позиций

Если вы уже настроились на максимальное уважение традиций и даже уговорили себя прикусить язык, нужно помнить и о том, чтобы продолжать придерживаться своих взглядов и уж точно не сдавать собственных позиций. Существует ли в кругу ваших близких родственников жесткие правила, что все должны являться на семейное мероприятие независимо от времени, места, собственных планов, интересов и степени занятости? Если вы уже давным-давно распланировали свои выходные, но вдруг ваши родственники безапелляционно заявляют об обязательном совместном ужине или намерении прийти к вам в гости, вежливо попросите их перенести визит и не менее вежливо объясните причину, чтобы они не восприняли отказ слишком лично. Установите границы и знайте, что с уважением отклонить приглашение – это нормально. Даже если вас не поймут, осудят и активно перемоют кости, не переживайте. Помните, что вы можете и должны контролировать исключительно свои собственные реакции и действия.

Текст: Flytothesky.ru