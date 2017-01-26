МИНСК, 27 янв — Sputnik. Владимир Макей направил послание участникам памятного мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, которое состоялось в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в пятницу.



продюсерский центр Андрея Кончаловского Кончаловский: фильм "Рай" – о природе зла

"Беларусь чтит память жертв Холокоста, и осознает значимость совместных действий международного сообщества по предотвращению подобных трагедий", — подчеркнул Макей.

В послании высказана солидарность Беларуси с государствами и международными организациями по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны, подвига героев, спасших мир от коричневой чумы, а также подчеркнута важность недопущения героизации и возрождения нацизма.

В мероприятии, организованном Посольством Государства Израиль в Республике Беларусь при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь, приняли участие депутаты белорусского Парламента, представители государственных органов, научных кругов и общественных организаций, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Минске.

В рамках мероприятия состоялось вручение почетных дипломов и медалей "Праведник народов мира", а также прошла презентация выставки, подготовленной израильским национальным мемориалом Холокоста "Яд Вашем", и показ документального фильма по тематике Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной асамблеи ООН "Память о Холокосте", принятой в 2005 году.