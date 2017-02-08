Фактрум предлагает читателю историю о том, что не стоит доводить наставника до ручки!





Когда я учился в военном институте в Краснодаре, то моим командиром батальона был известный на всю округу полковник Липовский. На последнем курсе все задумались о написании диплома и под предлогом поиска нужных материалов уходили на весь день в самоволки, отмазываясь, что пошли в библиотеку имени Пушкина.

Спустя пару месяцев полковник Липовский заподозрил, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Выстроил нас на плацу и устроил разнос, вся суть которого вела к тому, что офицеры так не поступают, в самоволки ходить запрещено. И напоследок наш любимый комбат выдал фразу:

— Я вам всем покажу библиотеку имени Феликса Эдмундовича Пушкина! А ну-ка идите в ресторан «Рыбачка Соня», купите там жирного гуся, вырвите из его ж**ы большое перо и напишите мне сказку про Бахчисарайский фонтан!

В самоволки с тех пор никто не ходил…