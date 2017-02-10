Когда в человеке доминирует стремление получить внимание со стороны окружающих, это является признаком нарциссизма. Считается, что психопаты также имеют сильные нарциссические тенденции, и это утверждение нельзя назвать неправильным. И все-таки между психопатами и «злокачественными» нарциссами существуют определенные различия.





Нарциссы могут быть черствыми и оскорбительными. У них нет способности к сопереживанию, и в этом они определенно похожи на психопатов. Но нарциссическому типу личности присуща сильная эмоциональная зависимость от признания и восхищения. Если нарцисс не получает этих вещей, то становится уязвимым.

Психопаты не прочь привлечь внимание, но если его нет, это не вызывает дискомфорта. Для них чужое признание дает возможность достичь собственных целей относительно мирным путем, не прибегая к технике угроз, шантажа и насилия.

Известные люди обладают намного большей властью. Психопаты хорошо знают этот факт, поэтому могут стремиться к признанию только по одной причине: получить контроль и усилить свое влияние. Если это не удалось, в ход идут другие, в том числе насильственные методы достижения цели.

Когда психопаты о ком-то заботятся, это не означает, что у них есть эмоциональная потребность в подтверждении своей значимости. Им все равно, что говорят люди, и не волнует, что кто-то будет их избегать. Забота является одним из способов манипулирования, что, в конечном итоге, должно принести выгоду.

Нарциссы становятся несчастными в условиях отторжения и социальной изоляции. Если унизить их публично, они будут раздавлены. Психопаты не чувствуют эмоциональную боль, когда получают отказ. Они в принципе не знают, что это такое.

Люди нарциссического типа могут унижать других, но не терпят, когда унижают их самих. Зная уязвимые места нарциссов, их можно запугать, чего не скажешь о психопатах. Именно поэтому многие психопаты испытывают презрение к нарциссам и легко ими управляют.

У тех и других раздутое эго, отсутствие моральных принципов и абсолютное пренебрежение к интересам других людей. Но для нарцисса признание является целью, а для психопата – средством.

Текст: Flytothesky.ru