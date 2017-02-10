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В чем отличие между нарциссами и психопатами
10.02.2017 23:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда в человеке доминирует стремление получить внимание со стороны окружающих, это является признаком нарциссизма. Считается, что психопаты также имеют сильные нарциссические тенденции, и это утверждение нельзя назвать неправильным. И все-таки между психопатами и «злокачественными» нарциссами существуют определенные различия.
Нарциссы могут быть черствыми и оскорбительными. У них нет способности к сопереживанию, и в этом они определенно похожи на психопатов. Но нарциссическому типу личности присуща сильная эмоциональная зависимость от признания и восхищения. Если нарцисс не получает этих вещей, то становится уязвимым.
Психопаты не прочь привлечь внимание, но если его нет, это не вызывает дискомфорта. Для них чужое признание дает возможность достичь собственных целей относительно мирным путем, не прибегая к технике угроз, шантажа и насилия.
Когда психопаты о ком-то заботятся, это не означает, что у них есть эмоциональная потребность в подтверждении своей значимости. Им все равно, что говорят люди, и не волнует, что кто-то будет их избегать. Забота является одним из способов манипулирования, что, в конечном итоге, должно принести выгоду.
Нарциссы становятся несчастными в условиях отторжения и социальной изоляции. Если унизить их публично, они будут раздавлены. Психопаты не чувствуют эмоциональную боль, когда получают отказ. Они в принципе не знают, что это такое.
У тех и других раздутое эго, отсутствие моральных принципов и абсолютное пренебрежение к интересам других людей. Но для нарцисса признание является целью, а для психопата – средством.
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Когда в человеке доминирует стремление получить внимание со стороны окружающих, это является признаком нарциссизма. Считается, что психопаты также имеют сильные...
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