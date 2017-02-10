﻿ В чем отличие между нарциссами и психопатами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В чем отличие между нарциссами и психопатами

10.02.2017 23:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Когда в человеке доминирует стремление получить внимание со стороны окружающих, это является признаком нарциссизма. Считается, что психопаты также имеют сильные нарциссические тенденции, и это утверждение нельзя назвать неправильным. И все-таки между психопатами и «злокачественными» нарциссами существуют определенные различия.

В чем отличие между нарциссами и психопатами

Нарциссы могут быть черствыми и оскорбительными. У них нет способности к сопереживанию, и в этом они определенно похожи на психопатов. Но нарциссическому типу личности присуща сильная эмоциональная зависимость от признания и восхищения. Если нарцисс не получает этих вещей, то становится уязвимым.

Психопаты не прочь привлечь внимание, но если его нет, это не вызывает дискомфорта. Для них чужое признание дает возможность достичь собственных целей относительно мирным путем, не прибегая к технике угроз, шантажа и насилия.
Известные люди обладают намного большей властью. Психопаты хорошо знают этот факт, поэтому могут стремиться к признанию только по одной причине: получить контроль и усилить свое влияние. Если это не удалось, в ход идут другие, в том числе насильственные методы достижения цели.

Когда психопаты о ком-то заботятся, это не означает, что у них есть эмоциональная потребность в подтверждении своей значимости. Им все равно, что говорят люди, и не волнует, что кто-то будет их избегать. Забота является одним из способов манипулирования, что, в конечном итоге, должно принести выгоду.

Нарциссы становятся несчастными в условиях отторжения и социальной изоляции. Если унизить их публично, они будут раздавлены. Психопаты не чувствуют эмоциональную боль, когда получают отказ. Они в принципе не знают, что это такое.
Люди нарциссического типа могут унижать других, но не терпят, когда унижают их самих. Зная уязвимые места нарциссов, их можно запугать, чего не скажешь о психопатах. Именно поэтому многие психопаты испытывают презрение к нарциссам и легко ими управляют.

У тех и других раздутое эго, отсутствие моральных принципов и абсолютное пренебрежение к интересам других людей. Но для нарцисса признание является целью, а для психопата – средством.В чем отличие между нарциссами и психопатами

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда в человеке доминирует стремление получить внимание со стороны окружающих, это является признаком нарциссизма. Считается, что психопаты также имеют сильные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Если ваш партнер — высокочувствительная натура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика