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10 уморительных анекдотов, заслуживающих вашей улыбки

17.02.2017 08:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум публикует ну очень забавные анекдоты, которыми стоит поделиться с друзьями.

10 уморительных анекдотов, заслуживающих вашей улыбки

— Как сделать любое блюдо с овощами намного вкуснее и ароматнее?
— Просто добавьте мясо.

 
 
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Некоторые женщины не любят улыбаться, потому что думают, что это приведет к появлению морщин. Милые дамы, забудьте об этом! Улыбайтесь — и вы будете самыми...

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