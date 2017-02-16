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10 уморительных анекдотов, заслуживающих вашей улыбки
17.02.2017 08:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум публикует ну очень забавные анекдоты, которыми стоит поделиться с друзьями.
— Как сделать любое блюдо с овощами намного вкуснее и ароматнее?
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Некоторые женщины не любят улыбаться, потому что думают, что это приведет к появлению морщин. Милые дамы, забудьте об этом! Улыбайтесь — и вы будете самыми...
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