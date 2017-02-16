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Как мужик очередь занимал

17.02.2017 11:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю историю о том, как один мужчина отправился за покупками со своей дражайшей супругой и что из этого вышло!

Как мужик очередь занимал
Wikimedia

Стою я тут вчера в очереди в супермаркете, а перед ней выступает мужичок: то стихи читает с выражением, то отплясывать лихо начинает, то анекдоты по ролям рассказывает. Собравшийся народ смеётся, в ладоши хлопает без перерыва. Кое-кто даже начал бросать монетки к ногам мужика. Представление удалось!

И тут с тележкой, под завязку набитой продуктами, к этому мужике подлетает огромная тётка и начинает визжать что есть духу на весь магазин:

— А, так вот ты где, идиот! Я его по всему залу ищу, высматриваю, а он тут пляски устроил. Позоришь меня, скотина, на весь мир! Я тебе что сказала сделать, а?!

— Очередь занять… — тихо отвечает мужик.

— И?!

— Ну… я это… их… которые в очереди стоят… и занимаю, как могу…

Толпа грохнула со смеху. И расступилась перед суровой тёткой. Ну, а чего? Разве мужик не выполнил её приказ?

 
 
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Стоять в очереди в магазине — то ещё «приятное» занятие. Скучно, грустно, да ещё и люди напирают со всех сторон. Сомнительное удовольствие…

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