Фактрум хочет рассказать читателю историю о том, как один мужчина отправился за покупками со своей дражайшей супругой и что из этого вышло!

Стою я тут вчера в очереди в супермаркете, а перед ней выступает мужичок: то стихи читает с выражением, то отплясывать лихо начинает, то анекдоты по ролям рассказывает. Собравшийся народ смеётся, в ладоши хлопает без перерыва. Кое-кто даже начал бросать монетки к ногам мужика. Представление удалось!

И тут с тележкой, под завязку набитой продуктами, к этому мужике подлетает огромная тётка и начинает визжать что есть духу на весь магазин:

— А, так вот ты где, идиот! Я его по всему залу ищу, высматриваю, а он тут пляски устроил. Позоришь меня, скотина, на весь мир! Я тебе что сказала сделать, а?!

— Очередь занять… — тихо отвечает мужик.

— И?!

— Ну… я это… их… которые в очереди стоят… и занимаю, как могу…

Толпа грохнула со смеху. И расступилась перед суровой тёткой. Ну, а чего? Разве мужик не выполнил её приказ?