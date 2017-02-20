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Топ-10 анекдотов для поднятия настроения
21.02.2017 12:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя классные анекдоты, достойные вашего внимания.
— Если ты не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу свои вещи и уеду!
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Некоторые анекдоты стали настолько популярны и так прочно вошли в нашу жизнь, что мы порой разговариваем, употребляя коронные фразочки из них. И это классно!
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