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Официантка вытянула огромную ящерицу из ресторана голыми руками
22.02.2017 23:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Есть все же люди, для которых служебный долг превыше всего. И этот случай – наглядный пример того, что называется высококлассный клиентский сервис!
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«Сначала я подумала, что это собака, случайно забредшая в ресторан, – рассказывает 25-летняя Самиа. – Но потом я поняла, что это самая настоящая ящерица Гоанна». Самиа – француженка, которая подрабатывает официанткой в Австралии.
Девушка нормально относится к ящерицам, но до смерти боится пауков. Ее босс говорит, что Самиа может заметить безобидного паучка за 40 метров, но вот австралийские ящерицы её совершенно не пугают.
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Есть все же люди, для которых служебный долг превыше всего. И этот случай – наглядный пример того, что называется высококлассный клиентский сервис! У этой...
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