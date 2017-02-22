Есть все же люди, для которых служебный долг превыше всего. И этот случай – наглядный пример того, что называется высококлассный клиентский сервис!





У этой официантки по имени Самиа Лила из австралийского ресторана Mimosa & Wines Drystone в штате Новый Южный Уэльс, кажется, вообще нет никаких проблем в общении с огромными ящерицами Гоанна длиной более 1 метра.

Unwelcome visitor in the restaurant today was no match for French waitress Samia ( Goanna Girl ) !! Опубликовано Mimosa Wines 18 февраля 2017 г.

«Сначала я подумала, что это собака, случайно забредшая в ресторан, – рассказывает 25-летняя Самиа. – Но потом я поняла, что это самая настоящая ящерица Гоанна». Самиа – француженка, которая подрабатывает официанткой в Австралии.

Девушка нормально относится к ящерицам, но до смерти боится пауков. Ее босс говорит, что Самиа может заметить безобидного паучка за 40 метров, но вот австралийские ящерицы её совершенно не пугают.

Текст: Flytothesky.ru