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Официантка вытянула огромную ящерицу из ресторана голыми руками

22.02.2017 23:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Есть все же люди, для которых служебный долг превыше всего. И этот случай – наглядный пример того, что называется высококлассный клиентский сервис!

Официантка вытянула огромную ящерицу из ресторана голыми руками

У этой официантки по имени Самиа Лила из австралийского ресторана Mimosa & Wines Drystone в штате Новый Южный Уэльс, кажется, вообще нет никаких проблем в общении с огромными ящерицами Гоанна длиной более 1 метра.

Unwelcome visitor in the restaurant today was no match for French waitress Samia ( Goanna Girl ) !!

Опубликовано Mimosa Wines 18 февраля 2017 г.

«Сначала я подумала, что это собака, случайно забредшая в ресторан, – рассказывает 25-летняя Самиа. – Но потом я поняла, что это самая настоящая ящерица Гоанна». Самиа – француженка, которая подрабатывает официанткой в Австралии.

Девушка нормально относится к ящерицам, но до смерти боится пауков. Ее босс говорит, что Самиа может заметить безобидного паучка за 40 метров, но вот австралийские ящерицы её совершенно не пугают.Официантка вытянула огромную ящерицу из ресторана голыми руками

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Есть все же люди, для которых служебный долг превыше всего. И этот случай – наглядный пример того, что называется высококлассный клиентский сервис! У этой...

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