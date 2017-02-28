Фактрум предлагает читателю несколько полезных фактов о мёде, которые вам точно пригодятся, если вы решите купить его на ярмарке.

Цвет мёда

Оттенок натурального мёда может быть в цветовом диапазоне от бледно-жёлтого до темно-коричневого. Другой цвет, например, белый, зёленый или розовый, говорит о том, что в мёд был добавлен краситель.

Растения, с которых собирается мёд

В последнее время всё чаще можно заметить сорта мёда, которые были якобы собраны пчёлами с роз, живокоста или ёлок. Но эти растения не являются медоносными! Натуральный мёд получают лишь с некоторых сортов ив, яблонь, груш, вишен, с жёлтой и белой акации, а также с полевых цветов.

Дикий мёд

Если продавец говорит вам, что мёд собран дикими пчелами, то он врёт. На самом деле пчелы вовсе не являются ручными насекомыми. И то, что мёд называется диким, говорит лишь о том, что его продавец разорил несколько ульев, свитых пчёлами, а не собрал их со своей пасеки. Собирают и отжимают такой мёд голыми руками, что очень негигиенично.

Мёд с маточным или трутневым молочком

Многие продавцы уверяют, что добавление маточного молочка в мёд усиливает его полезные свойства. Но это не так. Если в натуральный мёд добавить трутневое или маточное молочко, то оно придаст мёду кислый вкус и потеряет свои полезные и целебные свойства.

Жидкий мёд

Если вы покупаете мёд зимой, то обратите внимание на его консистенцию. Любой мёд, особенно цветочный, кристаллизуется к зиме, даже если он хранился в рамках. Поэтому жидкая консистенция мёда говорит о том, что его подогревали, а это грозит потерей его полезных свойств.

Хвойный мёд

Ёлки и сосны не являются медоносными растениями, поэтому пчёлы не собирают с них нектар. Единственный сорт мёда, который имеет отношение к хвойным деревьям, — это падевый мёд, которые получается из пади или медвянной росы, выступающей на иголках ёлок. Такой мёд ни в коем случае не должен иметь запах хвои или привкус смолы.