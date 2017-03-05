Когда Хосико был котенком, он был так мил и забавен, что хозяева решили поделиться его фотографиями в Instagram . Постепенно к фан-клубу Хосико стало присоединяться все больше и больше фолловеров, и теперь кота любит весь мир. Прежде всего, потому что он чудесного золотистого цвета и пушистый.

Хосико любит играть только с новыми игрушками, но через неделю они ему надоедают. Как правило, эти новые игрушки не из магазина, а из шнурков, веток деревьев, бумажных листиков, теннисных мячей и так далее.

Хосико очень боится чужих людей и незнакомых мест. Даже когда что-то просто перекладывается в другое место, он очень удивляется – ведь если порядок нарушен, то это может быть опасно!

Хосико часто сравнивают с Котом в сапогах из мультфильма «Шрек» или с Гарфилдом, или даже с белкой или крупным хомяком.









































Текст: Flytothesky.ru