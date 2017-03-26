Всегда хочется иметь надежный тыл, где любят и ждут. Но в реальной жизни зачастую все бывает иначе. Какие же причины разрушают брак, уничтожая, казалось бы, прекрасные отношения?





Рутина. Однообразие семейной жизни является одной из главных причин ссор между супругами. Так уж устроен человек, что ему для счастья нужны новые эмоции и впечатления. В серости привычных будней хочется получить встряску, почувствовать новизну в отношениях.

Манипуляции. Если один из супругов пытается управлять другим, используя запрещенные приемы (страх, жалость, игра с желаниями партнера) – это ведет к ухудшению общего комфорта.

Дефицит общения. Недостаток коммуникаций между партнерами снижает интерес каждого из них к жизни и чувствам своей второй половины. А это ведет к медленному угасанию чувств между супругами.

Эгоизм. Крепкая семья требует готовности поступаться собственными интересами на благо других членов семьи. Нужно уметь управлять своим эго, считаться с мнением близких.

Конфликты. В каждой семье случаются конфликтные ситуации. Но гораздо важнее не избегать их, а умело решать. Важно суметь понять позицию другого человека и найти компромисс. Решенные конфликты только сближают людей, помогают лучше понять друг друга.

Критика. Даже изредка осыпая вторую половину обидными высказываниями, придирками и сравнениями с другими людьми, можно испортить доверие в семье. Ведь критика, скорее всего, заставит человека либо замкнуться в себе, либо ответить подобными критическими замечаниями.

Ревность. Жестко контролируя вторую половину, проявляя подозрительность и недоверие, сложно сохранить нежность и понимание в отношениях. Излишняя ревность часто становится причиной распада даже самых крепких семей.

Ложь. Неискренность в отношениях разрушает доверие между супругами. Можно на лжи создать брак, но создать на ней крепкую и дружную семью не получится.

Неуважение. Невозможно любить человека, не уважая ни его самого, ни его взгляды. Порой достаточно проявить немного уважения и понимания в семье, чтобы уладить проблему. Но если вместо этого человек взрывается необоснованной критикой – отношения в семье получают серьезную трещину. Поэтому нужно уважать партнера и его выбор, дабы не создавать еще одну причину, разрушающую брак.

Текст: Flytothesky.ru