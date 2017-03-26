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9 основных причин, почему разрушается брак

27.03.2017 10:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Всегда хочется иметь надежный тыл, где любят и ждут. Но в реальной жизни зачастую все бывает иначе. Какие же причины разрушают брак, уничтожая, казалось бы, прекрасные отношения?

9 основных причин, почему разрушается брак

Рутина. Однообразие семейной жизни является одной из главных причин ссор между супругами. Так уж устроен человек, что ему для счастья нужны новые эмоции и впечатления. В серости привычных будней хочется получить встряску, почувствовать новизну в отношениях.

Манипуляции. Если один из супругов пытается управлять другим, используя запрещенные приемы (страх, жалость, игра с желаниями партнера) – это ведет к ухудшению общего комфорта.

Дефицит общения. Недостаток коммуникаций между партнерами снижает интерес каждого из них к жизни и чувствам своей второй половины. А это ведет к медленному угасанию чувств между супругами.

Эгоизм. Крепкая семья требует готовности поступаться собственными интересами на благо других членов семьи. Нужно уметь управлять своим эго, считаться с мнением близких.

Конфликты. В каждой семье случаются конфликтные ситуации. Но гораздо важнее не избегать их, а умело решать. Важно суметь понять позицию другого человека и найти компромисс. Решенные конфликты только сближают людей, помогают лучше понять друг друга.

Критика. Даже изредка осыпая вторую половину обидными высказываниями, придирками и сравнениями с другими людьми, можно испортить доверие в семье. Ведь критика, скорее всего, заставит человека либо замкнуться в себе, либо ответить подобными критическими замечаниями.

Ревность. Жестко контролируя вторую половину, проявляя подозрительность и недоверие, сложно сохранить нежность и понимание в отношениях. Излишняя ревность часто становится причиной распада даже самых крепких семей.

Ложь. Неискренность в отношениях разрушает доверие между супругами. Можно на лжи создать брак, но создать на ней крепкую и дружную семью не получится.

Неуважение. Невозможно любить человека, не уважая ни его самого, ни его взгляды. Порой достаточно проявить немного уважения и понимания в семье, чтобы уладить проблему. Но если вместо этого человек взрывается необоснованной критикой – отношения в семье получают серьезную трещину. Поэтому нужно уважать партнера и его выбор, дабы не создавать еще одну причину, разрушающую брак.9 основных причин, почему разрушается брак

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Всегда хочется иметь надежный тыл, где любят и ждут. Но в реальной жизни зачастую все бывает иначе. Какие же причины разрушают брак, уничтожая, казалось бы,...

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