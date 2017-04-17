Почему сны нужно расшифровывать, какие сны сигнализируют о болезнях и что значат самые популярные страхи – читайте в нашем материале.

Кошмар – повод прислушаться к себе

В суете дневных дел мы не замечаем накопившихся проблем. Если дело доходит до ночных кошмаров, значит, внутреннее «я» требует срочного внимания. Постарайтесь вспомнить все ужасы в своих снах. Они подскажут, на какую сферу вашей жизни нужно обратить внимание.

Как только вы расшифруете послание, которое передает вам внутреннее «я» через сны, кошмары прекратятся.

Если ночные страхи становятся регулярными (повторяются чаще 1 раза в месяц), специалисты рекомендуют, заняться своим здоровьем.

Повторяющиеся сюжеты в кошмарах могут быть вызваны физиологическими проблемами. Например, астматикам нередко снится удушение – предвестник приступа.

Если причины кошмарных снов не физиологические, вероятнее всего это симптом психотравмы, над которой нужно работать вместе с психологом. По наблюдениям ученых, пациентам с неврозом чаще всего снятся сны без финала или с печальным концом. В сюжетах обычно фигурируют беспомощность, бессилие и незнакомые персонажи в непривычной обстановке.

Самые популярные кошмары и их значение

Падение во сне свидетельствует о страхе потерять контроль. Чаще всего такие сны видят люди, привыкшие все контролировать.

Что делать? Расслабиться. Вы-то может и готовы постоянно держать руку на пульсе, а вот ваш организм уже устал.

Преследование в кошмарах может говорить о том, что существует часть вашей личности, которую вы не хотите принимать. Например, такие сны выдают постыдные желания.

Что делать? Осознать, от какой именно стороны вашей личности вы убегаете и принять ее. Нередко, когда женщине снится, что за ней гонится насильник, ей не хватает мужского внимания.

Убийство. Если в вашем сне вы убиваете конкретного человека, вероятнее всего, вы испытываете к нему ненависть или злость, но не даете выход эмоциям.

Что делать? Определить, кто именно вызывает в вас эти негативные переживания. Даже если в качестве жертв выступали ваши родные и близкие, примите это. Вы имеете полное право сердиться даже на них. Смирившись со своими эмоциями, найдите способ выплеснуть их. Конечно, не через убийство. Лучше сходите в спортзал или прооритесь в караоке.

Хороших снов желает вам редакция 21.by!

Автор: Евгений Артемьев

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