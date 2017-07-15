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Тест: Амбиверт ли вы?

16.07.2017 21:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Возможно, вы даже не знали о том, что, помимо базовых и общепринятых типов личности, существуют промежуточные. Одной из таких является амбивалентность — двойственность в характере, эмоциях или чувствах. Амбиверты — это гибкий тип личности, который сочетает в себе признаки противоположных характеров экстраверта и интроверта.

А кто вы на самом деле? Любите ли вы быть в центре внимания и способны ли поддержать светскую беседу?Тест: Амбиверт ли вы?

 
 
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Возможно, вы даже не знали о том, что, помимо базовых и общепринятых типов личности, существуют промежуточные. Одной из таких является амбивалентность —...

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