Тест: Амбиверт ли вы?

Возможно, вы даже не знали о том, что, помимо базовых и общепринятых типов личности, существуют промежуточные. Одной из таких является амбивалентность — двойственность в характере, эмоциях или чувствах. Амбиверты — это гибкий тип личности, который сочетает в себе признаки противоположных характеров экстраверта и интроверта.

А кто вы на самом деле? Любите ли вы быть в центре внимания и способны ли поддержать светскую беседу?