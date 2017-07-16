В Эгейском море были обнаружены десятки мест древнейших кораблекрушений

Россыпь греческих островов в Эгейском море продолжает выдавать свои глубоководные секреты. Постоянно ныряющие там археологи обнаружили еще восемь мест древнейших кораблекрушений, датируемых тысячами лет. Эти останки греческих и римских кораблей являются доказательством активной торговли во времена античности.

Совместная греко-американская экспедиция ранее уже находила целых 45 мест кораблекрушений во время осмотра архипелага Фурни. Теперь дайверы могут добавить еще 8 мест в этот список. Итого архипелаг Фурни «показал» 53 места с останками древних кораблей – а это самая большая их концентрация в Средиземном море.





Археологи и робот ROV работают над поднятием древней североафриканской амфоры





Поздняя римская амфора на морском дне

Коварный архипелаг

Фурни, состоящий из 13 небольших островов и островков между большими Эгейскими островами Самос и Икария, был опасным для судоходства. Из-за узкого прохода между Самосом и Икарией корабли были вынуждены массово идти через Фурни. Однако этот торговый маршрут был ненадежным.

Суда вынуждены были бросать якорь в местах, защищенных от северо-западных ветров. Но время от времени моряков мог застать врасплох крупный шторм с юга. Немного промедления и корабли уносило на скалы. Именно их сейчас заново открывают дайверы-археологи.

Торговцы в Средиземноморье

Почти все обнаруженные корабли – это торговые суда, перевозившие амфоры. В некоторых случаях происхождение груза можно было четко установить, например, набор амфор с греческого острова Хиос, относящиеся к классическому периоду (510-323 до н.э.), и амфоры эллинистической эпохи (331-323 гг. до н.э.) с греческого острова Кос. В других случаях амфоры были из Италии, Северной Африки, Кипра, Египта, Испании и других стран. Кроме того, дайверы подняли лампы, горшки и якоря.

Даты кораблекрушений варьируются от позднего греческого периода (525-480 до н.э.) до раннего модернизма (1750-1850 гг. н.э.).





3D-модель кораблекрушения римского периода





Съемка крупных понтийских амфор, относящихся к римскому периоду

Ожидания продолжаются

Архипелагу Фурни еще есть что показать: существуют исторические упоминания о кораблекрушении французского судна 17-го века в одном из заливов и крушении британского самолете в море недалеко от Фурни во время Второй мировой войны. До сих пор в своих исследованиях команда охватила менее половины всей береговой линии архипелага.

Самые глубокие погружения составляли 65 метров, но, вероятно, ниже этого уровня тоже можно многое обнаружить, учитывая, насколько круты скалы.





Реставратор аккуратно подготавливает классическую амфору с острова Хиос к дальнейшей транспортировке

В этом сезоне основное внимание уделялось каталогизации найденных ранее кораблей. Исследовательское судно «Геркулес» использовало свое оборудование для дистанционного зондирования, исследования и фиксации кораблекрушений. Команда проекта подняла артефакты со дна для восстановления, сохранения и анализа, чтобы историки и археологи получили дополнительную информацию о торговле тех времен.

На следующем этапе проекта команда надеется погрузиться еще глубже, вооружившись более современными технологиями: например, дистанционно управляемыми подводными аппаратами.

Текст: Flytothesky.ru