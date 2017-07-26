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Боб Марли был чертовски прав, когда говорил эти слова об отношениях

27.07.2017 13:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Боб Марли был чертовски прав, когда говорил эти слова об отношениях

До чего же сложная штука — эти ваши отношения. Может показаться, что современный мир просто не создан для искренних и настоящих чувств. Многие из нас живут только в материальном мире, забывая о том, что самая крепкая связь между двумя людьми — духовная. Мы требуем от второй половинки невозможных вещей, хотим, чтобы человек менялся ради нас. Но имеем ли мы на это право? Боб Марли когда-то очень верно сказал об отношениях.

Кажется, ключ к действительно долгосрочным отношениям заключается именно в этих простых, но очень важных принципах…

 
 
 
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До чего же сложная штука — эти ваши отношения. Может показаться, что современный мир просто не создан для искренних и настоящих чувств. Многие из нас живут только...

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