Вот почему вам стоит употреблять вишню! Ваш организм скажет спасибо

Вишня хороша своим вкусом в десертах, коктейлях и выпечке, но знаете ли вы сколько полезных плюсов для здоровья в ней скрывается?





1. Вишня содержит антиоксиданты

Что же означает это столь популярное слово? Антиоксиданты борются с окислением других молекул. Хотя окисление вполне естественно, его избыточный процесс вреден, поскольку в этом случае начинают образовываться свободные радикалы или нестабильные молекулы, запускающие цепную разрушительную реакцию, в результате чего повреждаются клетки организма. Антиоксиданты в вишне могут снизить риск некоторых видов рака и отлично борются с деменцией и прочими психическими заболеваниями. Даже если для вас это сейчас неактуально, профилактика всегда лучше лечения.

2. Вишня не только заполняет желудок, но и питает мозг

Вишня содержит флавоноиды, которые защищают её от насекомых и микробов, тем самым лучше сохраняя её полезные свойства. Более того, считается, что эти самые флавоноиды укрепляют нейроны и нейронные связи. Кроме того, в вишне есть антиоксидантное соединение под названием антоциан с мощными противовоспалительными свойствами. А еще антоциан стимулирует работу мозга, улучшает восприятие и память.

3. Вишня устраняет похмельный синдром

Лучший способ излечить похмелье – это не допускать его. Но иногда такое все же случается. Как сделать свое пренеприятное состояние более сносным? Съешьте вишню. Она поможет вам пополнить утраченный запас электролитов, а еще она содержит природную фруктозу, которая, как считается, ускоряет вывод алкоголя из организма. С вишней период похмелья может быть существенно сокращен.

4. Вишня восстанавливает вас после тренировок и физических нагрузок

После усиленной тренировки вы можете испытывать на следующий день всем знакомую болезненность мышц. И в результате вам уже не хочется снова идти в спортзал. Противовоспалительные свойства антоциана не только ускоряют процесс восстановления, но и быстрее приводят мышечную ткань в порядок. А антиоксиданты приносят больше кислорода вашему организму.

5. Вишня помогает избавиться от лишнего веса

Вишня богата клетчаткой, которая ускоряет процесс насыщения. Если вы немного перекусите вишней перед едой, вам точно не будет грозить переедание, плюс вы ускорите обмен веществ. Между приемами пищи вишневый перекус – это тоже отличная альтернатива вредным закускам. Однако помните об умеренности, вишня – все же высококалорийный фрукт (да, это таки фрукт)!

6. Вишня стабилизирует ваш сон

Список натуральных продуктов, содержащих мелатонин, довольно короткий, но вишня в нем присутствует. Мелатонин – естественный гормон, который стабилизирует сон. В вишне его немного, но для спокойного засыпания его может быть вполне достаточно. Выпейте стакан вишневого сока за 30-60 минут до сна, загрузите себя мелатонином и высыпайтесь на здоровье!

Как вы можете видеть, разнообразие полезных качеств в таком крошечном фрукте впечатляет. Потому не игнорируете его в своем рационе. Это самый настоящий стимулятор здоровья!

Текст: Flytothesky.ru