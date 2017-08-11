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Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!
12.08.2017 18:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Эта яркая серия была заказана брендом Christian Louboutin для выставки Art Basel Hong Kong. Хотя картины выглядят как большие мазки краски, единственное, что художница
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Эта яркая серия была заказана брендом Christian Louboutin для выставки Art Basel Hong Kong. Хотя картины выглядят как большие мазки краски, единственное, что художница СиДжей...
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