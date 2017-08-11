Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эта яркая серия была заказана брендом Christian Louboutin для выставки Art Basel Hong Kong. Хотя картины выглядят как большие мазки краски, единственное, что художница СиДжей Хендри использовала, – это цветные карандаши. Такая работа требует массы терпения, наслаивания сухого пигмента и тщательной проработки нюансов, но созданные в итоге гиперреалистичные произведения искусства настолько гениальны, что вы никогда не поверили бы, что они нарисованы карандашами.

Подробнее: @cj_hendry

































Текст: Flytothesky.ru