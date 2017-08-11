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Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

12.08.2017 18:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эта яркая серия была заказана брендом Christian Louboutin для выставки Art Basel Hong Kong. Хотя картины выглядят как большие мазки краски, единственное, что художница СиДжей Хендри использовала, – это цветные карандаши. Такая работа требует массы терпения, наслаивания сухого пигмента и тщательной проработки нюансов, но созданные в итоге гиперреалистичные произведения искусства настолько гениальны, что вы никогда не поверили бы, что они нарисованы карандашами.

Подробнее: @cj_hendry

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Эти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

Текст: Flytothesky.ruЭти гигантские мазки краски на самом деле карандашные рисунки!

 
 
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Эта яркая серия была заказана брендом Christian Louboutin для выставки Art Basel Hong Kong. Хотя картины выглядят как большие мазки краски, единственное, что художница СиДжей...

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