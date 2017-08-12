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Помогите отцу с сыновьями перебраться на другой берег реки
13.08.2017 15:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Многим известны задачки на переправу через реку на другой берег людей или предметов. Наша сегодняшняя головоломка — именно такая. В условии уже есть ограничения, которые усложняют задание, но это не значит, что вы не сможете справиться. Конечно, вам снова не обойтись без математических способностей и смекалки.
Так что, давайте поможем этим странникам переправиться через реку, чтобы они могли продолжить свой поход.
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Многим известны задачки на переправу через реку на другой берег людей или предметов. Наша сегодняшняя головоломка — именно такая. В условии уже есть...
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