5 причин выпадения волос у женщин

Постепенное облысение – это не только сугубо мужская проблема, от неё страдают и женщины, и для них это наиболее болезненно в эмоциональном и эстетическом плане. Психосоциальные последствия выпадения волос по какой-либо причине могут закончиться депрессией, тревожными состояниями и избеганием общения с людьми.





Мужчины более спокойно относятся к перспективе лысины, а особые оптимисты даже находят это привлекательным и сексуальным. Чего не скажешь о женщинах! Хотя и среди них есть те, которые отвергают все социальные стандарты и с гордостью носят лысину. Тем не менее, потеря волос – это тревожный симптом, и с ним можно и нужно бороться.

1. Естественное выпадение волос

Около трети всех женщин генетически подвержены выпадению волос: оно активизируется к 50 годам, а к 80 годам мало кто доживает с роскошной шевелюрой. Это естественный процесс, потому пугаться этого не стоит. Кроме того, волосы могут выпадать, начиная с периода полового созревания и до менопаузы, поскольку с возрастом волос постепенно истончается. Это вызвано действием гормона дигидротестостерона, который присутствует у мужчин и у женщин, а его избыток приводит к отмиранию волосяных фолликулов, что и вызывает утрату волос.

2. Аутоиммунное состояние под названием алопеция ареата

Иммунные клетки организма склонны атаковать друг друга. Иммунная система уничтожает волосяные фолликулы, и тогда появляется очаговая алопеция, то есть частичное облысение, хотя в более тяжелых случаях оно может стать и полным. Другие симптомы также включают расслоение ногтей и изменение их структуры и цвета.

3. Выпадение волос может быть связано с синдромом поликистозных яичников

Женщины, страдающие от этого синдрома (СПКЯ), имеют повышенный уровень тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ), то есть андрогенов, ответственных за потерю волос. СПКЯ является медицинским состоянием, которое может вызвать ряд проблем с женским здоровьем. Оно вызывает дисбаланс женских гормонов, когда яичники вырабатывают тестостерон в излишнем количестве. Это приводит к избыточному росту волос на теле, где они нежелательны, и потере волос на голове (где они очень желательны).

4. Выпадение волос также связано с медикаментозным лечением

Антидепрессанты, бета-блокаторы и некоторые противовоспалительные препараты могут вызывать выпадение волос. Просто будьте в курсе побочных эффектов таких препаратов. Изменение курса лечения и принимаемых лекарств может уменьшить потерю волос.

5. Выпадение волос может быть связано с беременностью

Уровни эстрогена во время беременности находятся на рекордно высоком уровне, и это оказывает положительное влияние на кожу и волосы, но примерно через пару месяцев после рождения ребенка вы можете потерять до 30 % волос. Позднее они восстановятся, но будут более истонченными. В любом случае, во время беременности организм подвергается огромному количеству гормональных изменений. К счастью, это временное условие, а не долговременное. Женщины могут терять волосы на любом этапе беременности, но чаще всего их выпадение происходит вскоре после рождения ребенка из-за очередного резкого изменения гормонального фона.

Возможно, с выпадением волос трудно справиться, и это вызывает много неудобств, но вы можете найти массу способов, чтобы остановить, обратить вспять и предотвратить этот процесс.

Текст: Flytothesky.ru