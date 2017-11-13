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Вы просыпаетесь по утрам с чувством усталости: 5 причин

14.11.2017 17:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда вы спите от семи до девяти часов, вы, как правило, просыпаетесь вполне бодрым. Конечно, в первые минуты вы можете ощущать сонливость, но она быстро уйдет вместе с освежающим душем и чашкой кофе. Человеку-«сове», вероятно, понадобится немного больше кофе.

Вы просыпаетесь по утрам с чувством усталости: 5 причин

Однако, если вы встаете уже с ощущением усталости, то что-то явно не так. Затуманенное сознание или «каша в голове», хотя и не признанный с медицинской точки зрения термин, но является реальным состоянием – и это не показатель здоровья. Каковы его причины, и как с этим бороться?

ПРИЧИНА 1: Недостаток качественного сна

Между прочим, по статистике 60 % взрослых имеют проблемы со сном минимум несколько раз в неделю. Без надлежащего сна (около 7-9 часов) мозг и тело не могут восстанавливаться. Вялый мозг + вялое тело = плохой и непродуктивный день.

Как исправить: Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже по выходным. Заведите себе определенный ритуал: например, душ, пижама, тусклый свет, чтение в течение 30 минут, отбой.

ПРИЧИНА 2: Плохое питание

Конечно, вы не голодаете, но это не означает, что вы питаетесь правильно и получаете необходимое количество питательных веществ. И это тоже причина утренней усталости.

Как исправить: Витамины A, C и B12, наряду с кальцием, магнием и цинком, очень важны для здоровья мозга. И не забывайте о здоровых продуктах питания.

ПРИЧИНА 3: Хронический стресс

В обществе широко распространен миф о том, что подвергать себя постоянному стрессу ради работы, – дело благородное. Увы, но работа – это мощный источник эпидемии стресса по всему миру. Это проблема, которая требует решения, но работодатели (да и сами работники) решать её не торопятся. Ограниченное свободное время, «неподвижная» зарплата и дополнительные обязанности также способствуют распространению этой эпидемии.

Как исправить: Узнайте о том, насколько благосклонно относится ваш работодатель к идее удаленной работы. Кроме того, придерживайтесь своего графика – он позволит вам увидеть, где и как вы расходуете свое время. Примите все возможные и невозможные меры для снижения уровня стресса.

ПРИЧИНА 4: Застой и рутина

Мы превращаемся в унылых роботов, и это с учетом стресса. Мы мало двигаемся и перемещаемся только по пути «дом-работа» и обратно. Нам всем жизненно необходима физическая нагрузка!

— Даже простые физические упражнения высвобождают эндорфины и нейтрализуют кортизол. Первое дает нам ощущение эйфории после тренировки; второе снижает стресс.
— Существует доказанная взаимосвязь между физической нагрузкой и мыслительными способностями.
— Простая прогулка в достаточно активном темпе – одно из лучших упражнений, чтобы очистить свой разум.

Как исправить: Говоря о программе-минимум, вполне достаточно ежедневной прогулки в течение 15-30 минут.

ПРИЧИНА 5: Обезвоживание

Посмотрим на цифры: для снижения внимания и памяти требуется только 2-процентное снижение уровня жидкости в организме. Кстати, более трех четвертей взрослых людей хронически обезвожены, а ведь вода дает мозгу энергию, необходимую для всех его функций. H2O также требуется для выработки нейротрансмиттеров и гормонов головного мозга.

Как исправить: Решение простое, но не все его выполняют. Всегда носите с собой бутылку с водой. Еще лучше, держите бутылку с водой во всех местах, где вы проводите свое время. Просто сделайте над собой сознательное усилие!Вы просыпаетесь по утрам с чувством усталости: 5 причин

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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