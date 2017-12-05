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Блиц-тест за 1 минуту

06.12.2017 18:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда мы делаем снимок, мы обращаем внимание на линии, текстуры и цвета, а если фотографируем небрежно, то добавляем их в композицию бессознательно. Примером этого является так называемое отрицательное пространство, элемент с визуальной силой, который при правильном использовании усиливает «месседж» фотографии. Отрицательное пространство имеет две основные функции: с одной стороны, оно препятствует тому, чтобы зритель на нем фокусировался, и как бы остается незамеченным. Но, с другой стороны, оно достаточно хорошо видно. Если объект, на котором мы акцентируем внимание, недостаточно симпатичен или интересен, может случиться так, что отрицательное пространство станет отвлекать от этого основного объекта и даже само может стать «звездой» изображения. Эффект достаточно интересный, надо сказать.

Нома Бар – израильский художник, который любит работать с отрицательным пространством. Это трюк в фотографической композиции, когда нижняя часть изображения представляет собой отдельный образ. Из-за этой особенности многочисленные работы художника очень популярны среди психологов, поскольку они помогают понять, что происходит в голове человека, и определить определенные аспекты его личности.

Теперь внимательно посмотрите на картинку и определите, что вы видите первым.

 
 
 
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Когда мы делаем снимок, мы обращаем внимание на линии, текстуры и цвета, а если фотографируем небрежно, то добавляем их в композицию бессознательно. Примером этого...

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