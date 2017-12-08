Сколько раз вы просыпались утром и позволяли вашей боли сразу же заползти в ваши мысли? Сколько раз вы засыпали, желая чего-то изменить, чтобы ваша душа больше не болела? Как долго вы продолжаете себя так мучить?





Закройте глаза, сделайте глубокий вздох и скажите себе: «Сегодня будет новый день!». Повторите еще раз. Пусть эти три слова впитаются в каждую клеточку вашего тела.

Прямо сейчас у вас есть выбор, есть возможность, есть шанс отпустить то, что тянется за вами из прошлого и причиняет страдания. Прямо сейчас вы можете начать свой день с уверенного и обнадеживающего мышления. Прямо сейчас у вас есть возможность измениться и думать не о том, что произошло с вами вчера, а о том, куда вы направитесь сегодня, начиная с этой минуты.

Сегодня – новый день, а не день вчерашний. Эти грядущие 24 часа не должны быть проникнуты страхом, беспокойством, одиночеством или душевными фантомными болями.

Нет причин цепляться за то, что вас ломает. Нет смысла прятаться за своим душевным дискомфортом, боясь выглянуть наружу. Сегодня вы можете увидеть свет, а не темноту. Сегодня вы можете дать себе надежду, а не продолжать жить за закрытыми дверями.

А теперь откройте глаза и глубоко дышите. Пусть воздух заполнит ваши легкие, пусть ваша грудная клетка расправится, пусть утренние звуки наполняют ваши уши, ваше сердце, вашу душу. Неужели вы не ощущаете благодарность за этот момент? Ваше сердце бьется, ваши глаза видят, ваши руки и ноги подвижны.

Попробуйте сосредоточиться на чем-то, что приносит вам хотя бы небольшую надежду: например, на жизненных моментах, когда вы были счастливы и радостны, когда вы были собой. Посмотрите на свое отражение в зеркале и скажите себе, что самое прекрасное в вас – это то, что на самом деле невидимо.

Скажите себе, что с вами все в порядке. Скажите себе, что сегодня не обязательно должно быть повторением дня вчерашнего. Что есть три разных «часовых пояса»: прошлое, настоящее, будущее, а потому самое главное – это быть в настоящем, жить прямо сейчас и здесь.

Подумайте о своем следующем выборе. Это завтрак? Чашка кофе? Долгий путь на работу? Поход в магазин? Отвезти в школу ребенка? Усесться за компьютер в соседней комнате? Что вы вообще должны делать сегодня? Ответить на письма? Организовать деловые встречи? Определите для себя конкретное действие (или действия), чтобы сосредоточиться на нем и задвинуть душевный дискомфорт и боль на задний план.

Потому что сегодня – это не вчера, и не два дня назад, и не прошлая неделя, прошлый месяц или прошлый год. Сегодня – это белый, нетронутый и свежий лист. Сегодняшний день открыт перед вами.

Сегодня вы можете принять новое решение или выбрать новое направление. Так почему бы вам не встать, сделать шаг вперед и начать все заново?

Текст: Flytothesky.ru