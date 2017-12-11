Вам официально разрешается делать в 2018 следующее…

Вам официально разрешается исполнить свои самые сумасшедшие мечты – да, сделайте это! Потому что потом вы будете сожалеть о том, что не позволили себе маленьких безумств. Вы будете сожалеть о том, что шли по пути наименьшего сопротивления. Вы будете сожалеть о том, что выбирали максимально удобную жизнь для себя. Не удивляйтесь, если вы еще и пожалеете о своей работе с 9 до 18, которая выносила вам мозг, но вы все равно на неё ходили, чтобы вам было что поесть и во что одеться.





Вам официально разрешается пнуть свой рабочий стол. Это программа-минимум. А программа-максимум – это сказать «нет» работе, которая не имеет для вас никакого смысла и ценности, но технически является самым условно безопасным вариантом.

Вам официально разрешается плюнуть на карьеру, которую уготовили для вас ваши родители, и вы строго ей следовали, чтобы не расстраивать предков. Ах, да…. если вам смешно от того, сколько лет вы потратили на диплом, который вам неинтересен, тогда забудьте о нем и положите его на полку.

Вам официально разрешается изменить свое мнение о том, чего вы хотите от жизни после окончания университета, после окончания всего что угодно… Никогда и ничего не бывает поздно. Вы всегда можете что-то изменить – конечно, если захотите, а точнее, если отважитесь.

Вам официально разрешается игнорировать всех тех людей, которые говорят вам, что следовать своим глупым мечтам – это плохая идея; которые уверены, что вы не добьетесь успеха; которые подталкивают вас сдаться.

Вам официально разрешается идти на риск, даже если это сопряжено с какими-то потерями. И плевать, что окружающие сквозь зубы или за глаза будут шипеть за вашей спиной. Вам однозначно разрешено идти туда, куда вы хотите.

Вам официально разрешается делать то, что вы любите, даже если это означает, что вам придется в чем-то себя ограничивать ради этого. Это того стоит.

Вам официально разрешается жить счастливой жизнью. Вы можете любить свою карьеру. Вы можете быть одним из тех редких людей, которые говорят, что они будут работать, даже если им не платят за это, потому что работа делает их счастливыми. Вы не должны отсчитывать часы до окончания рабочего дня. Вы не должны бояться понедельника. Вы не должны мечтать об отпуске, как о спасении. Вы не должны ненавидеть то, что делаете в жизни. Вы не должны тратить сорок часов в неделю, чтобы быть несчастным человеком.

Вам официально разрешается быть храбрыми. Вам официально разрешается верить в то, что вы однажды добьетесь успеха. Вам абсолютно позволительно сделать что-то дикое. Вам официально разрешается быть собой. Наконец-то!

Текст: Flytothesky.ru