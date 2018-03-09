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Что может рассказать о вас последняя цифра года вашего рождения

10.03.2018 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дата рождения, несомненно, играет очень важную роль в нашей жизни (и это не только ваш зодиакальный знак). Нумерология постоянно пытается расшифровать влияние цифр на судьбу людей и логически объединить их с человеческой личностью. Одним из важных элементов также является и год рождения, который может обусловить ряд черт вашего характера. Хотите проверить? На какую цифру заканчивается год вашего рождения?

Что может рассказать о вас последняя цифра года вашего рождения
Иллюстрация: Winged-elf-girl

1 и 2: Воздух

Самыми основными жизненными ценностями для этих людей являются гармония, любовь и спокойствие. Они восприимчивы, внимательны и обходительны. Их также можно назвать мечтателями и перфекционистами, нередко витающими в облаках. Им свойственно преувеличивать события, хотя одновременно у них очень развита интуиция, помогающая избежать неадекватных компаньонов и опасных ситуаций.

3 и 4: Вода

Представители этого элемента характеризуются радушием, харизматичностью и умением сопереживать. У них отличное воображение, а их идеи всегда отличаются особой креативностью. Из этих людей получаются удачливые предприниматели, преуспевающие в бизнесе. Они тактичны, учтивы и хорошо воспитаны, что делает их желанными гостями в любой компании.

5 и 6: Дерево

Это очень трудолюбивые и уверенные в себе люди, руководствующиеся стремлением жить жизнью, полной приключений, изучать новые вещи и экспериментировать. Они постоянно приобретают опыт, развиваются как личности и усовершенствуют свой характер. Эгоизм им не присущ: они искренне заботятся об окружающих и всячески их опекают и помогают.

7: Огонь

Эти люди склонны действовать спонтанно, не углубляясь в размышления, а потому грешат принятием поспешных решений. Однако у них никогда не бывает плохих намерений, и они никому не собираются причинять вред. Их спонтанность и непредсказуемость можно рассматривать как недостаток, но также, как и большой плюс: эти качества помогают им быстро налаживать контакт с окружающими и завоёвывать симпатии.

8 и 9: Земля

Они амбициозны, надёжны и очень педантичны по своей природе. Прежде чем принимать решение, они тратят много времени на обдумывание и анализ и обычно избегают рисков. Эти люди – типичные любители дисциплины и порядка, и из них получаются как хорошие боссы, так и эффективные сотрудники. Они не любят неизвестности и далеко не всегда осмеливаются с чем-либо экспериментировать.

0: Металл

Те, кто принадлежит к этому элементу, выделяются своим сильным характером и жизнестойкостью. Их независимость и сдержанность обусловлены тем, что эти люди руководствуются только своими собственными правилами и принципами. Они способны пожертвовать собой, чтобы достичь своей мечты, и когда они на что-то решились, их уже не остановить. Среди недостатков можно выделить стремление к власти, деньгам и желание жить роскошной жизнью.Что может рассказать о вас последняя цифра года вашего рождения

Текст: Flytothesky.ru

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Дата рождения, несомненно, играет очень важную роль в нашей жизни (и это не только ваш зодиакальный знак). Нумерология постоянно пытается расшифровать влияние цифр...

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