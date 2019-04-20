Как привлечь любовь в свою жизнь: 5 эффективных техник

Источник материала: Flytothesky

Каждой женщине хочется, чтобы ее жизнь складывалась волшебным образом, наградив ее достойным мужчиной, семьей, детьми, интересной работой. Особенно важным является момент замужества. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию и «впустить» в свою жизнь того самого мужчину, о котором так часто пишут в сказках? Разумеется. Итак, 10 техник, которые помогут привлечь любовь.





1. Прощальное письмо бывшему мужчине

Если ваше сердце все еще щемит от болезненных прошлых отношений, вы непременно должны избавиться от этих гнетущих эмоций. Напишите прощальное письмо бывшему возлюбленному со словами прощения. Опишите все, что вы чувствуете к нему. Излейте свои переживания и обиды на бумаге, после чего сожгите письмо и с полной уверенностью в себе беритесь за поиски новых отношений.

2. Заказ мужа у Вселенной

Хотите верьте, хотите нет, но привлечь в свою жизнь любовь можно с помощью заказа нужного мужчины у Вселенной . Сделать это очень просто. Достаточно описать на листке бумаги все качества, черты, привычки и предпочтения мужчины, о котором вы мечтаете всем сердцем. Не ленитесь, описывайте его подробно. Характеристика мужчины должна состоять хотя бы из 10-15 пунктов. Выполнив задание, спрячьте свой заказ в дальний ящик. И ждите. Очень скоро ваш заказ доставят в самый неожиданный для вас момент.

3. Тапочки для любимого

Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме появилось крепкое плечо, приобретите в магазине мужские тапочки хорошего качества и поставьте их в обувной шкаф рядом со своими. Не удивляйтесь, если совсем скоро их хозяин появится в вашем доме.

4. Ежедневные аффирмации

Великолепным способом, помогающим привлечь в свою жизнь любовь, являются небезызвестные аффирмации . Что это такое и с чем это едят? Аффирмациями называют обыкновенные фразы или, если быть точнее, установки, регулярное произнесение которых помогает повысить самооценку и зарядиться положительной энергией, а также настроиться на волну любви и позитива. Начинайте свой каждый день с фраз «Я великолепная, шикарная, обаятельная женщина» или «Я привлекаю мужчин одним только взглядом. Обо мне мечтает каждый представитель сильного пола». Подобные высказывания хорошо помогают поднять самооценку, что очень важно для тех, кто находится в поиске отношений.

5. Красный комплект белья

Удивительно, но уже многими женщинами доказан факт, что если в повседневности отдавать предпочтение красивым красным комплектам нижнего белья, то вероятность встретить свою любовь в ближайшее время значительно возрастает. Хотя, что тут удивляться? Красный цвет всегда обладал необъяснимыми магическими свойствами.

Чтобы скорее привлечь в свою жизнь любовь, необходимо выйти из своей зоны комфорта, а также открыться новым знакомствам и не бояться свиданий. Главное помнить, что невероятные чудеса случаются лишь с теми, кто в них всем сердцем верит!

Текст: Flytothesky.ru

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